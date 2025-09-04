Senior Reporting Analyst till bankkund i Stockholm
Vårt uppdrag:
Avanzera söker, för en av våra kunders räkning, en Senior Reporting Analyst som vill ta plats i en spännande bankmiljö där analys, rapportering och redovisning står i centrum. Här blir du en nyckelperson i arbetet med att säkerställa kvalitet och precision i både intern och extern rapportering.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd hos oss på Avanzera och jobbar ute hos vår kund.
Uppdraget start är beräknat till den: 1 oktober 2025 och sträcker dig till: 31 oktober 2026
Plats: Stockholm (3 dagar på plats, 2 dagar på distans)
I rollen får du leda och driva de månatliga och kvartalsvisa rapporteringscyklerna, från bokslut till leverans av rapporter till koncernnivå och vidare till myndigheter. Du arbetar tätt tillsammans med Group Finance och blir den som ser till att rapporteringen inte bara håller högsta kvalitet - utan också uppfyller alla regulatoriska och interna krav.
Arbetet innefattar även att tolka redovisningsstandarder och delta i tekniska redovisningsfrågor - ett område där du får använda din specialistkunskap och din analytiska skärpa.Bakgrund
Vi söker dig som:
• Har en akademisk examen inom redovisning eller ekonomi
• Har minst 5 års erfarenhet från redovisning, revision eller ekonomifunktion i större bolag
• Har goda kunskaper i IFRS och K3
• Är trygg i Excel och van att analysera finansiella rapporter
• Behärskar både svenska och engelska flytande
Det är meriterande om du dessutom har:
• Erfarenhet från finansbranschen eller bankens regulatoriska rapportering
• Arbetat med koncernrapportering eller konsolidering i internationell miljö
Personliga egenskaper:
Vi tror att du är en person som kombinerar struktur och noggrannhet med en positiv energi. Du är van att prioritera, fatta snabba beslut under press och du trivs med att arbeta nära andra i ett team. Kort sagt - en pålitlig "doer" som får saker att hända.
Låter detta som nästa steg i din karriär?
