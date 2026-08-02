Senior Rekryterare - Specialistrekrytering inom IT, Teknik & HR
Adecco Sweden Aktiebolag / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-08-02
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Om rollen
Vi söker två erfarna och affärsdrivna rekryterare som vill ta ett helhetsansvar för rekrytering av kvalificerade specialistroller inom IT, teknik, ingenjörsområdet och HR.
I rollen kombinerar du strategisk rådgivning med operativ rekrytering och arbetar nära rekryterande chefer för att säkerställa verksamhetens kompetensförsörjning. Du driver rekryteringsprocesser genom hela livscykeln, arbetar proaktivt med search, sourcing och kandidatnätverk samt fungerar som en strategisk partner i frågor som rör talangattraktion, kandidatmarknad och kompetensförsörjning.
Med ett starkt fokus på kvalitet, kandidatupplevelse och affärsvärde bidrar du till att attrahera och säkra den kompetens som verksamheten behöver för att nå sina mål.
Arbetsuppgifter
Ansvara för rekrytering och bemanning av specialist- och chefsroller.
Driva processer från behovsanalys till tillsättning och uppföljning.
Arbeta aktivt med search, sourcing och marknadskartläggning.
Genomföra kompetensbaserade intervjuer och kandidatbedömningar.
Presentera kandidater och rådgiva kunder i rekryterings- och bemanningsfrågor.
Bygga och utveckla nätverk inom IT, teknik, ingenjörsområdet och HR i Stockholm med omnejd.
Säkerställa en hög kvalitet och positiv upplevelse för både kunder och kandidater.
Bidra med marknadsinsikter och rådgivning kring kompetensförsörjning.
Om dig
Vi söker dig som är en erfaren rekryterare med ett starkt affärsfokus och ett genuint intresse för att skapa värde för både kunder och kandidater. Du trivs i en roll där du får kombinera strategiskt tänkande med operativt arbete, bygga långsiktiga relationer och driva rekryteringsprocesser från start till mål.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har minst fem års erfarenhet av kvalificerad rekrytering, search eller talent acquisition.
Har erfarenhet av rekrytering inom inom IT, teknik, ingenjörsområdet och/eller HR.
Har erfarenhet av bemanning och/eller konsultlösningar.
Är stark inom sourcing, kandidatattraktion och relationsbyggande.
Har ett kommersiellt mindset och drivs av resultat.
Är van att ta fullt ägarskap för dina processer och leveranser.
Ansökan
Vi erbjuder en konsultanställning fram till årsskiftet med god chans till förlängning. Vi tar emot ansökningar löpande där urval sker löpande under sommaren med hänsyn till semester- och ledighetsperioder. Förväntad start är senast 17 augusti.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig chef Arda Kurdoglu via arda.kurdoglu@adeccogroup.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
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171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Business Application Owner
Arda Kurdoglu 0736847305 Jobbnummer
10017921