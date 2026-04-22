Senior redovisningsspecialist inom kommunal redovisning
2026-04-22
Publiceringsdatum2026-04-22Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett viktigt arbete där en kommun behöver göra om sin årsredovisning från fullfonderingsmodellen till blandmodell. Fokus ligger på att säkerställa att redovisningen blir korrekt, konsekvent och användbar som underlag i en verksamhet med höga krav på kvalitet och tydlighet.
Det finns redan ett befintligt material där delar av redovisningen finns enligt båda modellerna, men flera delar behöver ses över, anpassas och färdigställas. Du arbetar nära redovisningsfunktionen och tar ett självständigt ansvar för att få ihop helheten. Det här är ett bra uppdrag för dig som vill använda din specialistkompetens i ett kvalificerat redovisningsarbete med tydlig påverkan på slutleveransen.
ArbetsuppgifterDu gör om årsredovisningen från fullfonderingsmodellen till pensionsredovisning enligt blandmodell.
Du uppdaterar tabeller, noter, nyckeltal, jämförelsetal och tillhörande texter så att materialet blir korrekt och sammanhållet.
Du ser över och anpassar de sammanställda räkenskaperna där befintligt underlag behöver göras om enligt önskad modell.
Du arbetar i kommunens excelmallar och säkerställer att leveransen följer befintlig struktur och sidnumrering.
Du levererar material löpande till redovisningsfunktionen och bidrar med din expertis i frågor kopplade till kommunal pensionsredovisning.
KravMångårig erfarenhet av kommunal redovisning.
Specifik erfarenhet av pensionsredovisning inom kommunal verksamhet.
Erfarenhet av att upprätta årsredovisningar med dess innehåll.
Förmåga att arbeta självständigt med att analysera, anpassa och färdigställa komplext redovisningsmaterial.
MeriterandeErfarenhet av Agresso/Unit4.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
