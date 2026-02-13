Senior Redovisningskonsult till HQV i Stockholm

Vill du ta ett helhetsansvar inom redovisning och samtidigt vara en nyckelperson i ett växande företag? HQV söker nu en senior Redovisningskonsult - en roll för dig som trivs med ansvar och utveckling!
I denna roll kommer du att vara en central del av HQV och självständigt driva kvalificerade redovisningsprocesser. Du arbetar brett och affärsnära med allt från löpande redovisning till upprättande av bokslut och deklarationer. Du kommer att samarbeta med erfarna kollegor men har samtidigt stort eget ansvar och utrymme att påverka arbetssätt och rutiner.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Självständigt upprätta månads-, kvartals- och årsbokslut
Ansvara för årsredovisningar och dokumentation
Upprätta inkomstdeklarationer för bolag
Löpande redovisning och kvalitetssäkring av bokföring
Driva och förbättra rutiner och processer inom redovisning och rapportering
Hantera leverantörs- och kundreskontra vid behov (mer som överblick än operativt fokus)
Skatterapportering och myndighetskontakter
Analys, avstämningar och rapportering till ekonomichef och ledning

Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd av HQV. StudentConsulting hanterar rekryteringsprocessen. Rollen är på heltid med planerad uppstart så fort vi funnit rätt kandidat. Vid övriga frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är trygg i en bred och kvalificerad redovisningsroll och som trivs med att ta ansvar för hela redovisningskedjan. Du är självgående, analytisk och noggrann - och har en professionell kommunikativ förmåga som gör att du samarbetar väl med både kollegor och andra funktioner.
Du har:

Minst 3-6 års erfarenhet av kvalificerad redovisning

Dokumenterad erfarenhet av bokslut, årsredovisningar och deklarationer

Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi

God systemvana och trygghet i digitala arbetsflöden

Förmåga att arbeta strukturerat, effektivt och proaktivt

Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!

Sista dag att ansöka är 2026-03-08
