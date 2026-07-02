Senior redovisningskonsult med ansvar för större bolag till Luleå!
Ecit Services AB / Redovisningsekonomjobb / Luleå Visa alla redovisningsekonomjobb i Luleå
2026-07-02
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Är du en erfaren redovisningskonsult med vana att arbeta med större bolag enligt K3? Vill du kombinera affärsmässighet med kundnära rådgivning i ett bolag där kvalitet, relationer och utveckling står i centrum? Då kan detta vara din nästa utmaning.
Ditt nya jobb
Företagsbyrån i Luleå är en del av ECIT och arbetar med outsourcing av ekonomi-, löne- och affärssystemstjänster. Hos oss får du arbeta i en dynamisk och prestigelös miljö där vi värdesätter laganda, innovation och ett starkt kundfokus. Här finns stora möjligheter att påverka, både i kundrelationer och i vår fortsatta utveckling.
Nu söker vi en senior redovisningskonsult med erfarenhet av större bolag som vill ta en nyckelroll i vårt team.
Du kommer att arbeta nära våra större kunder och ha ett helhetsansvar för redovisningen. Rollen innebär både operativt arbete och rådgivning, där du bidrar med din affärsförståelse och hjälper kunderna att utveckla sina ekonomiprocesser.
Vi ser att du har gedigen erfarenhet av redovisningsyrket och är van att ta ansvar för hela redovisningsprocessen. Du kommer både självständigt och i grupp arbeta med redovisning, bokslut och rapportering samt upprätta årsredovisningar och inkomstdeklarationer för svenska och internationella bolag verksamma i Sverige (K3).
I rollen stöttar du även kunder i moms- och redovisningsfrågor, vilket kräver att du har god förståelse för att arbeta utifrån kundens behov och affär.Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Ekonomisk examen från YH-utbildning, högskola, universitet eller motsvarande.
Minst 5 års erfarenhet av kvalificera redovisningsarbete.
Är van att arbete med större bolag och K3-regelverket.
Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift.
Meriterande om du har kunskap om IFRS och hållbarhetsredovisning men också att du har arbetat i system såsom MS Business Central, Jeeves och Fortnox samt arbetat inom outsourcing branschen där du haft kundansvar.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad och noggrann med en stark problemlösnings- och analysförmåga. Du har ett tydligt kvalitetsfokus och driv av att leverera värde för dina kunder.
Du är affärsmässig, lösningsorienterad och ser möjligheter snarare än hinder. Som person är du relationsskapande och trivs i en roll med många kontaktytor, där du får kombinera självständigt arbete med samarbete i team.
Du tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och delar gärna med dig av din kompetens till kollegor. Med kunden i fokus arbetar du proaktivt, har ett serviceinriktat förhållningssätt och ett naturligt affärstänk.
Vad kan Företagsbyrån erbjuda dig?
Vi erbjuder en social och trivsam arbetsmiljö där du får eget ansvar kombinerat med möjligheten att utveckla ditt arbetssätt. Vi arbetar i en platt organisation med korta beslutsvägar, vilket innebär att du får nära stöd av kollegor både i Luleå och på våra övriga kontor runt om i Sverige.
Du blir även en del av den internationella koncernen ECIT, som är i ständig utveckling. ECIT finns i 11 länder och har totalt omkring 3 000 anställda. I Sverige är vi cirka 650 medarbetare fördelade på 20 orter.
Vi har en tydlig personalpolicy baserad på vår gemensamma värdegrund, vilket ger alla medarbetare möjlighet att växa och utvecklas i sitt arbete. Vi arbetar aktivt för jämställdhet och mot alla former av diskriminering.
Välkommen med din ansökan!
Om du är intresserad av rollen som redovisningskonsult till Luleå och känner att rollen verkar vara rätt för dig, ansök redan idag! Tjänsten planeras tillsättas efter sommaren med start i 1 september.
Under veckorna 28–30 är det semestertider och vi har därför begränsad möjlighet att återkoppla. Vi återkommer i vecka 31.
Som anställd erhåller du fina förmåner såsom sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag och gratis parkering.
Tjänsten är på heltid och vi tillämpar tillsvidareanställning som föregås av provanställning.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar ECIT inte emot ansökningar via e-post.
Vi ser framemot att höra ifrån dig!
Om Företagsbyrån i Luleå
Företagsbyrån i Luleå har bedrivit sin verksamhet sedan juni 1996. Bolaget grundades av Thomas Persson, som även idag är delägare och VD. Företaget har innehaft AAA i kreditrating sedan 2003, vilket visar på en stabil och ansvarsfull ekonomi.
Vårt mål är att erbjuda konkurrenskraftig och kompetent rådgivning som bidrar till långsiktig volym- och lönsamhetstillväxt för våra kunder. Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling och har en flexibel, lyhörd och lösningsorienterad inställning inför nya krav och möjligheter. Att skapa nöjda kunder är en självklarhet för oss.
Vi använder moderna och effektiva verktyg i vårt arbete, exempelvis internetbaserade redovisningsprogram, bärbara datorer och digitala scanningslösningar. Genom smarta system och digitala arbetssätt skapar vi både kvalitet och effektivitet för våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecit Services AB
(org.nr 556658-0410)
Varvsgatan 47 (visa karta
)
972 33 LULEÅ Arbetsplats
Företagsbyrån i Luleå Jobbnummer
9990153