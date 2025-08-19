Senior redovisningskonsult/Kontorsansvarig till Team Accounting, Göteborg
Team Accounting grundades 2020 och är en liten, entreprenöriell redovisningsbyrå på centrala Hisingen i Göteborg. Vi hjälper små och medelstora företag med erfarenhet från många olika branscher. Vi erbjuder omfattande rådgivning inom alla områden av redovisning, inklusive budgetering, likviditetshantering, etablering av företag, kapitalminskning, kapitalökning och revision. Dessutom erbjuder vi även marknads- och konkurrensanalys för att stärka din företags lönsamhet.
Är du en trygg och erfaren redovisningskonsult som vill sätta din egen prägel på en mindre byrå med stark tillväxtpotential? Vill du arbeta nära engagerade ägare, få stort mandat att utveckla processer och bygga kultur? Då kan du vara den vi söker till Team Accounting!
Om rollen
Som Senior redovisningskonsult/Kontorsansvarig blir du en nyckelperson i vår fortsatta utveckling. Du kommer ha en egen kundstock som du stöttar med redovisning och samtidigt driva byråns affär och arbete framåt.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Ansvara för egen kundportfölj där du stöttar kunder med löpande bokföring, månads- och årsbokslut, skatt, moms, lönehantering, årsredovisning och rådgivning mm.
On-boarding av nya kunder och vårda befintliga relationer
Coacha, arbetsleda och kompetensutveckla medarbetare
Arbeta med effektivisering, digitalisering och rutiner
Analys, prognos och uppföljning av byråns lönsamhet kopplat till beläggning, prissättning etc.
Tillsammans med ägare sätta mål och tillväxtplan
Vara en trygg person i teamet - skapa sammanhållning, kontinuitet och trivsel i teamet och på kontoret
Du rapporterar löpande till byråns engagerade ägare som ansvarar för försäljning och kundanskaffning.
Vem vi söker
Vi söker dig som har flera års erfarenhet som redovisningskonsult på byrå och som är trygg i både redovisning och kundkontakt. Du arbetar strukturerat och har tidigare varit med och skapat rutiner som gör vardagen mer effektiv. Du är nyfiken på digitala verktyg och trivs med att hitta smartare sätt att arbeta. Du är trygg i dig själv och din yrkesroll, prestigelös och lösningsorienterad. Framför allt har du en stark drivkraft att vara med och bygga upp något - både när det gäller affären, teamet och kulturen.
Vad du får
Vi tror på frihet under ansvar, tydlig kommunikation och att ha kul längs vägen. Det här är en chans för dig som vill ha större spelrum än i en traditionell byrå - och som inte är rädd för att kavla upp ärmarna. Vi erbjuder god möjlighet till flexibilitet, ett generöst friskvårdsbidrag och en marknadsmässig lön.
Du får vara med att påverka riktning, mål och tillväxt i ett mindre team - tillsammans med engagerade delägare och vd som gärna är ditt bollplank.
Låter det intressant? Då vill vi gärna veta mer om dig! I denna rekrytering samarbetar Team Accounting med Jerrie. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Frida Garding Lindstrand, 0723-330149 alt. frida.lindstrand@jerrie.se
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
