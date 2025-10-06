Senior redovisningskonsult inriktning koncernredovisning till Malmö!
2025-10-06
Är du en erfaren redovisningskonsult som söker nya utmaningar? Strävar du efter att utvecklas och vill vara del av ett dynamiskt team i en familjär miljö i en innovativ, prestigelös och stabil arbetsmiljö? Får du energi av att ge kunderna personlig service och ge tips och råd som överträffar deras förväntan? Har du ett intresse för digitala processer och smarta IT-lösningar? Då kan den här tjänsten vara rätt för dig!
Ditt nya jobb
ECIT är ett outsourcingföretag inom redovisning, lön och IT. Vi sträcker oss över hela Sverige och växer ständigt. Nu söker vi en senior redovisningskonsult med erfarenhet av koncernredovisning till vårt kontor i Malmö som vill vara med på vår resa, med en flexibellösning att både arbeta hemifrån, på plats men även hos kund. Trots vår tillväxt värnar vi om en familjär kultur och medarbetare med hög kompetens, där vi ständigt strävar efter att utvecklas, tänka nytt och hitta bästa lösningen för kvalitativa arbetssätt.
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av redovisningsyrket och som är van att ta ansvar för hela redovisningsprocessen, inklusive koncernredovisning. Du kommer både självständigt och i team arbeta med redovisning, bokslutsarbete och rapportering, samt utföra årsredovisningar och inkomstdeklarationer för svenska och internationella företag. Rollen inkluderar även stöd till kunder med moms- och redovisningsrelaterade frågeställningar.
Placering i centrala Malmö där du rapporterar till gruppchef redovisning.Publiceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
Ekonomisk examen från YH-utbildning, högskola, universitet eller motsvarande.
Minst 5 års erfarenhet av självständigt redovisningsarbete, koncernredovisning och koncernbokslut.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
God kunskap om IFRS regler.
Meriterande är om du har kunskap i hållbarhetsredovisning och har erfarenhet i system såsom MS Business Central, Visma och Fortnox, samt erfarenhet av outsourcing.
Vem är du?
I rollen som erfaren redovisningskonsult fäster vi stor vikt vid personliga egenskaper. Därför ser vi att du är strukturerad och noggrann med en god problemlösnings- och analysförmåga där du ser värdet i att leverera med god kvalitet. Samt att du som driven konsult är lösningsorienterad och ständigt ser möjligheter.
Vi ser också att du trivs med att arbeta i team, eftersom vi är ett härligt gäng som arbetar tätt tillsammans för att leverera det bästa möjliga resultatet till våra kunder. Vidare trivs du med att ta eget ansvar, jobba självständigt, delta i utvecklingsprojekt och stötta kollegor utifrån din kompetens. Då rollen innefattar många kontaktytor är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga och att du håller en hög servicenivå.
Kunden i fokus är ett ledord i din vardag där du brinner för att skapa värde för kunden, där du tar eget ansvar för arbetets utförande och har ett lönsamhetstänkande utifrån kund- och affärsfokus.
Vad kan ECIT erbjuda dig?
Kontinuerlig kompetensutveckling
Hybrid arbetsplats
Ett engagerat team med stark laginsats
Möjlighet att jobba med välkända varumärken
Entreprenöriell företagskultur i en växande internationell koncern
ECIT är ett företag med nordiska rötter som grundades 2013. Idag har vi mer än 3 000 anställda i 11 länder. I Sverige är vi ca 650 anställda på 18 orter.
Våra värdegrundsord är: Öppen kommunikation, mod, integritet och entreprenörskap.
Välkommen med din ansökan!
Om du är intresserad av rollen som senior redovisningskonsult i Malmö och känner att rollen passar dig, ansök redan idag!
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar ECIT inte emot ansökningar via e-post.
Tjänsten är på heltid och tillsvidareanställning tillämpas efter provanställning.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
