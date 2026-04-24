Senior Redovisningskonsult i bred byråroll systemstark i Visma.net
Har du en bakgrund från redovisningsbyrå och trivs i en roll där du får arbeta självständigt med flera kunder parallellt?
Vi på Vindex söker nu, för kunds räkning, en Senior Redovisningskonsult till ett hyrrekryteringsuppdrag med start efter sommaren. En bred och självständig roll där du arbetar med redovisning från ax till limpa och hanterar flera parallella uppdrag i en varierad byråmiljö.
Om rollen
I rollen som Senior Redovisningskonsult arbetar du självständigt med en bred kundportfölj och ansvarar för hela redovisningsflödet. Du hanterar redovisning från löpande bokföring till bokslut och årsredovisning enligt K2. Du är van vid att arbeta strukturerat med flera uppdrag parallellt och har en trygghet i din kompetens som gör att du kan vara ett stöd även i mer komplexa redovisningsfrågor.
Du arbetar i Visma.net och blir en viktig del i att säkerställa kvalitet och struktur i redovisningsarbetet. Uppdraget sker initialt som konsult via Vindex med goda möjligheter till övergång i anställning hos kund.
Placering: 100% hybrid (1-2 dagar i slutet på månaden i Stockholm)
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Löpande redovisning för flera kunder parallellt
Kund- och leverantörsreskontra
Avstämningar och periodiseringar
Månads- och årsbokslut
Upprättande av årsredovisningar enligt K2
Moms- och skattedeklarationer
Kontakt med kunder i redovisningsfrågor
Säkerställa kvalitet och struktur i redovisningsprocesserna
Arbete i Visma.net

Kvalifikationer
Flera års erfarenhet som redovisningskonsult från redovisningsbyrå med vana att självständigt hantera flera kunder parallellt samt arbeta med redovisning från ax till limpa (krav)
Självständig i att upprätta bokslut och årsredovisning enligt K2
God systemvana och trygghet i att snabbt sätta sig in i nya system
Behärskar Visma.net väl (krav)
Goda kunskaper i Excel
Goda kunskaper i svenska och engelska
Om dig
Du är självgående, strukturerad och van att ta ansvar för dina uppdrag. Du trivs i en konsultativ roll där du har många kontaktytor och där din förmåga att prioritera, planera och skapa struktur är avgörande. Vidare är du trygg i din redovisningskompetens och arbetar med hög kvalitet även under tidspress och med tighta deadlines.
Du uppskattar variation i din vardag och har lätt för att snabbt sätta dig in i nya uppdrag och kundmiljöer. Du är van vid att arbeta i en byråmiljö där kundportföljen kan bestå av både svenska och internationella bolag, vilket gör att du är bekväm i att växla mellan olika arbetssätt och kommunikation på engelska när det krävs.Så ansöker du
Känns detta som ett uppdrag för dig? Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande.
Skicka ditt CV i Word-format till oss på Vindex och ange referensnummer JGRE3151.
Du är välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jozephine-Pilgrim Linge Gimling vid funderingar om rollen (jozephine-pilgrim.gimling@vindex.se
, 0709-853 963).
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå med fokus på roller och kompetensområden inom ekonomi. Genom våra interims- och rekryteringslösningar hjälper vi organisationer att säkerställa hållbara och starka ekonomifunktioner. Med vår specialistkompetens och vårt breda nätverk skapar vi långsiktiga och hållbara matchningar mellan kandidat och organisation.
Vi annonserar ofta våra tjänster på flera plattformar. För att underlätta hanteringen och säkerställa en god återkoppling ber vi dig att endast skicka in en ansökan per roll. Vi ser gärna att du ansöker via annonsen på vindex.se i första hand (där du också ser samtliga våra annonser), via LinkedIn i andra hand och via e-post endast som tredjehandsalternativ, om du till exempel upplever att din ansökan inte går iväg.
Vill du se fler liknande uppdrag och tjänster som Vindex erbjuder? Ta en titt på vår hemsida under Lediga tjänster och upptäck spännande möjligheter inom ekonomifunktionen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jozephine-pilgrim.gimling@vindex.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JGRE3151". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vindex AB
(org.nr 556712-1230), https://www.vindex.se/ Kontakt
Jozephine-Pilgrim Linge Gimling jozephine-pilgrim.gimling@vindex.se 0709-853 963 Jobbnummer
9873558