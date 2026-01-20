Senior Redovisningskonsult/ Affärsrådgivare Till Ecit I Västerås!
Vill du vara med och forma framtidens rådgivning? Då kan detta vara rätt utmaning för dig!
Ditt nya jobb
Som senior redovisningskonsult/affärsrådgivare blir du en nyckelperson i teamet. Du arbetar självständigt med hela redovisningsprocessen och agerar affärscoach, där du tillsammans med kunden utvecklar deras verksamhet och ekonomi. Du har din utgångspunkt i siffrorna och tillsammans med kundens egna kunskap om sin verksamhet skapar ni tillsammans värden.
Du kommer ha likasinnade kollegor att bolla med när det behövs, vi tror inte att någon kan veta allt på egen hand. Vi har ett gott internt samarbete både i Västerås och mellan våra övriga kontor och brukar säga att det alltid finns en kollega som vet.
Du kommer även vara ett stöd för mer juniora kollegor som den förebild du är inspirera deras utveckling och karriär. Vi tror på självledarskap, samarbete och att alltid ligga steget före.
Vem är du?
Kommunikativ och relationsskapande - du gillar människor och bygger långsiktiga relationer.
Ansvarstagande och strukturerad - du planerar och prioriterar med skicklighet och förstår att varje dag inte ser likadan ut.
Nyfiken och snabb - du ser möjligheter och agerar proaktivt.
En person som leder dig själv och bidrar med professionalism och ser "glaset som halvfullt"
Vad kan ECIT erbjuda dig?
ECIT är ett outsourcingbolag inom redovisning, lön, HR, IT och rådgivning inom samtliga områden. Vi finns över hela Sverige och drar även nytta av kollegor och bolag i övriga länder när kunder har de behoven. I Västerås är vi mer än bara ett redovisningsföretag, vi är kundens partner och arbetar nära företag och företagare. Vi förstår deras utmaningar och bidrar med rapporter och rådgivning som gör skillnad.
Hos oss får du en varierad och utvecklande roll i en internationell och expansiv koncern. Vi erbjuder bland annat:
Kompetensutveckling - verktygen du behöver för att växa
Karriärmöjligheter - stora möjligheter inom det egna området eller genom förflyttning
En arbetsplats där du får påverka och göra skillnad - för både kunder och kollegor.
Stark gemenskap - vi stöttar varandra och har roligt tillsammans.
Snabba beslut - kort väg till ledningen
Värderingsstyrd och inkluderande kultur - jämställdhet, mångfald och integritet.
En framåtlutad och entreprenöriell företagskultur inom en växande nordisk koncern.
Flexibla arbetstider - vi ger dig balans i livet.
ECIT har nordiska rötter och grundades 2013. Idag är vi över 3 000 anställda i 11 länder. I Sverige är vi cirka 650 medarbetare på 18 orter.
Våra värdeord är: Öppen kommunikation, mod, integritet och entreprenörskap.
Välkommen med din ansökan!
Om du är intresserad av rollen och känner att detta verkar vara rätt för dig, vill vi gärna hjälpa dig i att utvecklas inom yrket och påbörja denna resa tillsammans.
Tjänsten är på heltid och vi tillämpar tillsvidareanställning som föregås av provanställning.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar ECIT inte emot ansökningar via e-post.
Ansökningsprocessen sker löpande, skicka därför in din ansökan redan nu.
Vi ser framemot att höra ifrån dig!
Detta är ett heltidsjobb.
Ecit Services AB
