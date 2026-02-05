Senior redovisningsekonom till uppdrag i Västerås!
Avanzera AB / Redovisningsekonomjobb / Västerås Visa alla redovisningsekonomjobb i Västerås
2026-02-05
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avanzera AB i Västerås
, Sigtuna
, Uppsala
, Upplands-Bro
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vårt uppdrag:
Nu söker vi en erfaren redovisningsekonom som ska stödja bolagsansvarig i ett fastighetsbolag med verksamhet i Västerås. Uppdraget är på heltid och beräknas pågå under cirka ett år. Optimal uppdragsstart är i mitten februari.
Bolaget tillämpar en hybrid arbetsmodell där arbete sker på kontoret tre dagar per vecka och på distans två dagar per vecka.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du som stöd till bolagsansvarig och ansvarar för att säkerställa ett helhetsperspektiv avseende kundernas redovisning. Du deltar i och driver projekt samt hanterar löpande och ad hoc-relaterade redovisningsfrågor i syfte att säkerställa hög kvalitet samt efterlevnad av interna och externa redovisningsprinciper, gällande regelverk och lagkrav.
Du upprätthåller en löpande och strukturerad dialog med andra delar av organisationen i aktuella redovisningsfrågor och bidrar med analys, underlag och förslag till förbättrings- och effektiviseringsåtgärder.
Rollen omfattar även ansvar för kvalitetssäkring av upprättande, dokumentation och rapportering av redovisningsinformation.Bakgrund
Vi söker dig som har mycket goda kunskaper inom redovisning och skatt, med god förståelse för regelverk såsom årsredovisningslagen, bokföringslagen, inkomstskattelagen och mervärdesskattelagen, samt en grundläggande förståelse för IFRS. Du har deltagit i större och komplexa uppdrag inom flera olika områden och har genomfört dessa med mycket hög kvalitet. Rollen kräver en senior kompetensnivå som normalt uppnås efter cirka 9-12 års erfarenhet som konsult inom området.
Som person är du kommunikativ och trivs med att samarbeta, både i grupp och i enskilda sammanhang. Du uttrycker dig obehindrat i tal och skrift och har lätt för att skapa goda relationer. Du får också gärna ha erfarenhet av att ansvara för ledning av större grupp och säkerställa effektivt samarbete samt resultat.
Erfarenhet från fastighetsbranschen är meriterande.Om företaget
Avanzera grundades 1998. Hos oss får du en personlig konsultchef som är med dig genom hela resan från intervju till uppföljning av uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personliga relationer och att vårt samarbete ska bli bra och långsiktigt.
Något som är viktigt för dig som ser dig omkring efter ett nytt jobb är att vi är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag genom Kompetensföretagen vilket innebär att vi har kollektivavtal och försäkringar vilket är en trygghet för dig bland annat genom att du har tjänstepension. En annan trygghet är att vi varit verksamma i mer än 20 år i branschen vilket borgar för att vi arbetar med långsiktiga relationer med både kunder och våra anställda. Vi är det enda bemanningsföretaget som uppmanar alla kunder och anställda att lämna omdömen om oss genom Reco. Här kan du läsa omdömen från våra anställda och våra kunder https://www.reco.se/avanzera-ab.
Hoppas att du snart är en av dem som ger oss ett omdöme. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1773". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avanzera AB
(org.nr 556520-1182), http://www.avanzera.se Kontakt
Helena Elvin Guillemain helena.elvin@avanzera.se Jobbnummer
9726343