Senior Redovisningsekonom Till Södra Stockholm
Resultat i Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2025-08-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Resultat i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-29Om företaget
Är du en erfaren Redovisningsekonom som söker nästa steg i karriären hos ett växande företag där teamarbete, utveckling och framåtanda står i fokus?
Vi söker nu en trygg och kompetent Redovisningsekonom till en av våra kunder med placering i Södra Stockholm. Tjänsten är en direktrekrytering med start enligt överenskommelse.Arbetsuppgifter
I din roll som Redovisningsekonom kommer du ingå i ett Redovisningsteam med flera kollegor och rapportera till Ekonomichefen.
Dina arbetsuppgifter kommer att bl.a. inkludera:
• Månads- och årsbokslut, årsredovisning samt deklarationer
• Avstämning av lön i nära samarbete med löneavdelningen
• Löpande bokföring
• Likviditetsplanering
• Ansvara för garantier, myndighetsrapportering samt statistik
• Agera stöd i redovisningsfrågor för förvärvade bolagProfil
Vi söker dig som har flera års erfarenhet i rollen som Redovisningsekonom. Du har tidigare erfarenhet av redovisning enligt K3 och är trygg i hela redovisningsprocessen. Har du erfarenhet från projektredovisning, gärna från bygg-eller installationsbranschen, är det meriterande. Du är van att självständigt driva ditt eget arbete framåt men uppskattar även samarbete med såväl det egna teamet som med andra avdelningar. Flytande kunskap i svenska samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav för tjänsten. God systemvana samt mycket goda kunskaper i Excel efterfrågas för denna tjänst .
Som person är du kommunikativ, nyfiken och prestigelös. För att passa i rollen ser vi även att du är lösningsorienterad, noggrann och serviceinriktad i ditt arbetssätt.
Framgångsfaktorer
• Flera års erfarenhet inom redovisning, med tidigare erfarenhet av K3
• Tidigare erfarenhet av stora bolag i tillväxt ses som starkt meriterande
• Kommunikativ teamspelare med lösningsfokus
• Flytande svenska samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift
• God systemvana samt mycket goda kunskaper i ExcelOm företaget
Resultat AB är ett bemanningsbolag med inriktning på uthyrning och rekrytering av Ekonomer. Vi är helt enkelt experter på Ekonomer! För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Instagram (www.instagram.com/resultatab).Så ansöker du
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
PLACERING: Södra Stockholm - arbete sker på plats
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Sara Westin-James; 072-215 15 34
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2025-09-30
Denna tjänst är en direktrekrytering där vi på Resultat har hand om rekryteringsprocessen men där du blir direkt anställd hos vår kund. Vi uppskattar om du ansöker omgående då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Låter detta som en intressant utmaning? Urval kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sara Westin-James; 072-215 15 34. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8654". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Resultat i Sverige AB
(org.nr 556872-3109), http://www.resultatab.se/ Kontakt
Sara Westin-James sara.wj@resultatab.se 0722151534 Jobbnummer
9481784