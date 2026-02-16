Senior Redovisningsekonom till modern byrå i Stockholm!

2026-02-16


Är du redo att ta nästa steg från traditionell redovisning till en mer strategisk roll?
Vår kund Autoredovisning tar ett tydligt kliv mot framtidens redovisningsbyrå. Genom automatisering, smarta flöden och nya arbetssätt frigörs tid från repetitiva moment för att i stället fokusera på analys, kvalitetssäkring och affärsnära rådgivning.
Nu söker vi en Senior Redovisningsekonom med affärspartnerfokus som vill vara med och forma nästa fas av verksamheten.
Om rollen
Detta är en kvalificerad redovisningsroll med tydligt kundansvar. Genom effektiva och delvis outsourcade flöden minskar inslaget av traditionell löpande bokföring. I stället ligger fokus på bokslut, rapportering, analys och rådgivning.
Du kommer främst att arbeta med mindre och medelstora entreprenörsledda och ägarledda bolag, där du fungerar som ett tryggt ekonomiskt bollplank och rådgivare. Du kliver in i en strategisk och utvecklande roll med stort inflytande och blir en viktig nyckelperson i ett sammansvetsat team som värdesätter samarbete, kunskapsutbyte och korta beslutsvägar.

Dina arbetsuppgifter
Årsbokslut och årsredovisningar

Rapportering och ekonomisk uppföljning

Analys och kvalitetssäkring

Kunddialog och rådgivning

Vidareutveckling av arbetssätt och processer

Vi söker dig som
Har minst fem års erfarenhet av redovisning, gärna från byrå eller konsultverksamhet

Är trygg i bokslut och årsredovisningar

Har god systemvana och erfarenhet av Fortnox

Kommunicerar obehindrat på svenska, i både tal och skrift

Har auktorisation eller ser det som ett naturligt nästa steg

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. För att lyckas i rollen behöver du vara kommunikativ, affärsorienterad och ansvarstagande. Du har god analytisk förmåga, är bekväm med att arbeta nära företagsledare och entreprenörer samt inger förtroende i möten.
Praktiska detaljer
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid (100 %)

Placering: Stockholm, med kontor i Vasastan

Hybridmöjlighet erbjuds och kombineras med kundbesök i centrala Stockholm

Vår kund erbjuder
En utvecklande och varierad roll

Möjlighet till vidareutbildning och auktorisation

Korta beslutsvägar och stort förtroende

En modern byrå med fokus på kvalitet och långsiktiga kundrelationer

Ansökan
Autoredovisning samarbetar med Sway Sourcing i denna rekrytering. Urval och intervjuer sker löpande och ambitionen är att tillsätta tjänsten under februari/mars 2026.
Kontakta ansvarig rekryterare Adina Brokvist vid eventuella frågor eller funderingar.
Varmt välkommen med din ansökan!

