Senior Redovisningsekonom till modern byrå i Stockholm!
Sway Sourcing Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-02-16
Är du redo att ta nästa steg från traditionell redovisning till en mer strategisk roll?
Vår kund Autoredovisning tar ett tydligt kliv mot framtidens redovisningsbyrå. Genom automatisering, smarta flöden och nya arbetssätt frigörs tid från repetitiva moment för att i stället fokusera på analys, kvalitetssäkring och affärsnära rådgivning.
Nu söker vi en Senior Redovisningsekonom med affärspartnerfokus som vill vara med och forma nästa fas av verksamheten.
Om rollen
Detta är en kvalificerad redovisningsroll med tydligt kundansvar. Genom effektiva och delvis outsourcade flöden minskar inslaget av traditionell löpande bokföring. I stället ligger fokus på bokslut, rapportering, analys och rådgivning.
Du kommer främst att arbeta med mindre och medelstora entreprenörsledda och ägarledda bolag, där du fungerar som ett tryggt ekonomiskt bollplank och rådgivare. Du kliver in i en strategisk och utvecklande roll med stort inflytande och blir en viktig nyckelperson i ett sammansvetsat team som värdesätter samarbete, kunskapsutbyte och korta beslutsvägar.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Årsbokslut och årsredovisningar
Rapportering och ekonomisk uppföljning
Analys och kvalitetssäkring
Kunddialog och rådgivning
Vidareutveckling av arbetssätt och processer
Vi söker dig som
Har minst fem års erfarenhet av redovisning, gärna från byrå eller konsultverksamhet
Är trygg i bokslut och årsredovisningar
Har god systemvana och erfarenhet av Fortnox
Kommunicerar obehindrat på svenska, i både tal och skrift
Har auktorisation eller ser det som ett naturligt nästa steg
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. För att lyckas i rollen behöver du vara kommunikativ, affärsorienterad och ansvarstagande. Du har god analytisk förmåga, är bekväm med att arbeta nära företagsledare och entreprenörer samt inger förtroende i möten.
Praktiska detaljer
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid (100 %)
Placering: Stockholm, med kontor i Vasastan
Hybridmöjlighet erbjuds och kombineras med kundbesök i centrala Stockholm
Vår kund erbjuder
En utvecklande och varierad roll
Möjlighet till vidareutbildning och auktorisation
Korta beslutsvägar och stort förtroende
En modern byrå med fokus på kvalitet och långsiktiga kundrelationer
Ansökan
Autoredovisning samarbetar med Sway Sourcing i denna rekrytering. Urval och intervjuer sker löpande och ambitionen är att tillsätta tjänsten under februari/mars 2026.
Kontakta ansvarig rekryterare Adina Brokvist vid eventuella frågor eller funderingar.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
