Senior redovisningsekonom till internationellt bolag
Jurek Recruitment & Consulting AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg
2025-08-22
Vi söker dig som vill ta nästa steg i karriären och bli en del av ett internationellt bolag med kontor i hjärtat av Göteborg. Här får du chansen att kliva in i en central roll där du arbetar nära verksamheten och får stort eget ansvar från dag ett. Samtidigt blir du en del av ett erfaret och engagerat team som värdesätter samarbete, utveckling och att ha roligt på jobbet!
I rollen kommer du att ansvara för redovisningen för två bolag inom koncernen. Arbetet omfattar löpande redovisning och bokföring samt ansvar för månatliga bokslut, liksom förberedelser inför årsbokslut. Du kommer även att hantera moms- och skatteredovisning i flera valutor, främst USD och NOK, och arbeta med avstämningar, analys av kostnader och intäkter samt lösning av eventuella differenser. En viktig del av rollen är att bidra till förbättringsarbete och utveckling av processer för en mer effektiv ekonomihantering.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av redovisning och bokslut i en internationell miljö, gärna inom projektredovisning, industri eller entreprenad. Du trivs i en komplex miljö där flera valutor och olika juridiska regelverk är en naturlig del av vardagen. Som person är du flexibel och lösningsorienterad, bekväm med att arbeta i en verksamhet som präglas av snabba beslut och förändringar. Du är utvecklingsinriktad och ser möjligheten att både växa i rollen och bidra till förbättringar av ekonomiska processer.
Du erbjuds
Här får du en bred och ansvarsfull roll i ett internationellt bolag med många kontaktytor. Du blir en del av ett engagerat och erfaret team där samarbete, utveckling och möjlighet att påverka arbetssätt står i centrum. Anställningen är tillsvidare med 6 månader provanställning & tillträde så snart vi hittat rätt person för tjänsten. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
