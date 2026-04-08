Senior Redovisningsekonom med passion för vård och omsorg
Är du en trygg ekonom som trivs i en bred roll där du får kombinera operativt fokus med strategisk höjd? Vill du arbeta i en verksamhet som gör skillnad på riktigt? Vi söker nu en Senior Redovisningsekonom till vår växande koncern i Enköping!Publiceringsdatum2026-04-08Om företaget
Vi är en mindre vård och omsorgskoncern med huvudkontor i Enköping och verksamhet i Enköping, Skövde, Långshyttan och Gävle. Vi är verksamma inom LSS, Stödboenden, HVB och familjehemsvård.
Om rollen
Som Senior Redovisningsekonom hos oss får du ett helhetsansvar för ekonomifunktionen i en nära och prestigelös organisation. Du spelar en nyckelroll i vår fortsatta utveckling och rapporterar direkt till VD. Rollen är placerad på vårt kontor i Enköping.
Du kommer att ha en central funktion där du stöttar våra olika enheter med ekonomisk expertis. Vi värdesätter ordning och reda, men också din förmåga att se förbättringspotential och driva vår digitaliseringsresa framåt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I denna breda roll ansvarar du för allt från ax till limpa inom ekonomi och lön:
Löpande bokföring: Hantering av dagliga transaktioner och avstämningar.
Bokslut: Självständigt ansvar för månads-, kvartals- och årsbokslut.
Löneadministration: Ansvar för hela löneprocessen för koncernens anställda (150-200 löner per månad).
Leverantörsfakturor: Hantering av fakturaflöden och optimering av attestrutiner.
Controlling & Rapportering: Förbereda och presentera enklare ekonomisk rapportering och beslutsunderlag till våra enhetschefer samt till VD och Styrelse.
Processutveckling: Driva digitalisering av ekonomiska flöden för ökad effektivitet.Profil
Vi söker dig som är en självgående och ansvarstagande ekonom med flera års erfarenhet av liknande arbete. Du trivs i en mindre organisation där beslutsvägarna är korta och där du får vara "spindeln i nätet". Som person är du analytisk, noggrann och pedagogisk - du har en förmåga att förklara siffror på ett förståeligt sätt för kollegor utanför ekonomiavdelningen.
Krav för tjänsten:
Flerårig erfarenhet av löpande bokföring och självständigt bokslutsarbete.
Dokumenterad erfarenhet av löneadministration.
Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av systemen Fortnox och Crona Lön.
Erfarenhet från vård- och omsorgssektorn.
Ett starkt intresse för digitalisering och systemoptimering.
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som brinner för att ge bästa möjliga vård och omsorg. Vi erbjuder en roll med stor påverkan, korta beslutsvägar och en arbetsmiljö som präglas av värme och professionalism.
Placering: Enköping.
Omfattning: Heltid (eller enligt överenskommelse).
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Ansökan
Låter detta som rätt utmaning för dig? Skicka ditt CV och ett personligt brev via annonsen senast den 30 April 2026. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Marina, Ekonomiansvarig på marina.eklund@villbergagruppen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsgivaren - Villbergagruppen AB
Villbergagruppen tar ett helhetsgrepp för att möta unga människor som behöver stöd i tillvaron. Genom att anpassa boende, utbildning och behandling till individen vill vi ge våra boende och elever förutsättningar till ett meningsfullt liv. Vi har idag flera HVB-hem, en skola för elever i årskurserna 7-9 samt boenden enligt LSS 9§9. På flera platser i Mellansverige erbjuds även stödboende för ungdomar i åldrarna 17-20 år. Under senare tid har också verksamheten kommit att omfatta förstärkta familjehem för barn och unga samt LSS-boende med skydd för den som på grund av våld, hot eller förtryck är i behov av skydd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556375-2822)
Villbergagruppen AB
