Senior Redovisningsekonom Med Fokus På Ifrs & Koncernredovisning
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-06-08
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Vi söker en senior redovisningsekonom till ett växande bolag inom miljö- och återvinningssektorn. Kunden är en etablerad aktör som spelar en viktig roll i omställningen mot ett mer hållbart samhälle genom att erbjuda tjänster inom avfallsinsamling, återvinning och resurseffektiv hantering.
Organisationen befinner sig i en expansiv fas med höga ambitioner för fortsatt tillväxt, vilket ställer ökade krav på ekonomifunktionen. Därför söker man nu en erfaren redovisningsekonom som kan bidra med stabilitet, struktur och specialistkompetens inom redovisning och koncernrapportering.
I rollen blir du en del av en engagerad ekonomiavdelning där du arbetar nära redovisningsteam, controllers och ekonomichef. Uppdraget innebär både operativt och analytiskt arbete med fokus på kvalificerad redovisning, rapportering och stöd till verksamheten. En viktig del av ansvaret är att säkerställa korrekt finansiell rapportering till koncernens internationella moderbolag.
Ansvarsområden
Hantera löpande redovisning och bokföring.
Ansvara för balansavstämningar och bokslutsrelaterat arbete.
Delta i och stötta koncernredovisning och finansiell rapportering.
Arbeta med kontostruktur och kontomappning.
Hantera varierande ekonomirelaterade frågeställningar och ad hoc-uppgifter.
Stödja verksamheten i frågor som berör finansiell uppföljning och controlling.
Vi söker dig som har
Minst fem års erfarenhet inom kvalificerad redovisning.
Gedigen kunskap inom koncernredovisning och IFRS.
God förståelse för finansiell controlling och ekonomisk analys.
Förmåga att kommunicera obehindrat på både svenska och engelska.
Erfarenhet av Visma Business NXT är meriterande.Publiceringsdatum2026-06-08Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du självgående, trygg i din kompetens och van att snabbt sätta dig in i nya verksamheter och processer. Du trivs i föränderliga miljöer där du får kombinera struktur och noggrannhet med flexibilitet och problemlösning. Samtidigt är du en prestigelös lagspelare som bygger goda relationer och bidrar till ett positivt samarbete inom organisationen.
Tillträde och ansökan
Uppdragslängd: 3 månader, med möjlighet till förlängning.
Startdatum: omgående
Ort: Stockholm
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7858107-2041674". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9952800