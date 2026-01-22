Senior redovisningsekonom - konsultuppdrag med möjlighet till anställning
2026-01-22
Till vår kund i Partille söker vi nu en senior redovisningsekonom för ett uppdrag med start i mitten av februari. Uppdraget är initialt på cirka sex månader och kan därefter övergå i anställning hos kund.
I rollen blir du en viktig del av ekonomifunktionen och bidrar både operativt och utvecklande, med särskilt fokus på bokslut och kvalitet i redovisningen.

Om tjänsten
Som redovisningsekonom arbetar du brett inom redovisningsområdet och ansvarar för att säkerställa korrekta och effektiva bokslutsprocesser. Du har nära dialog med dina kollegor i teamet och stöttar upp där det behövs. Rollen innebär även ett nära samarbete med andra funktioner i verksamheten, där du fungerar som en självklar kontaktperson i ekonomirelaterade frågor.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat:
• Löpande redovisning, avstämningar och analyser
• Bokslutsarbete
• Säkerställande av redovisning enligt gällande regelverk
• Bidra med helhetsperspektiv inom redovisning och ekonomiprocesser
• Delta i och driva förbättringsinitiativ och mindre projekt kopplat till rutiner, processer och system
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete. Du är trygg i hela bokslutsprocessen och har god förståelse för helheten inom redovisning. Det är mycket meriterande om du har erfarenhet från verksamhet med lager och produktion. Du behöver vara bekväm i både svenska och engelska och det är ett plus om du har arbetat i affärssystemet Pyramid.
Som person trivs du i en roll där du får ta ansvar, dela med dig av din kunskap och vara en del av ett team. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och ser det som en självklarhet att hjälpa till där det behövs. Du är kommunikativ och har lätt för att skapa relationer, arbetar proaktivt och hittar lösningar genom dialog och samarbete.

Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Sofia Erikson på 070-471 59 07. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
