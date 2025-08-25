Senior Redovisningsekonom - internationell miljö i centrala Göteborg
Resultat i Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2025-08-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Resultat i Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en spännande internationell organisation där du får ta stort ansvar för redovisning och bokslut?
Vi söker nu en Senior Redovisningsekonom till ett bolag med kontor i centrala Göteborg. Här blir du en viktig del av ett engagerat och kompetent team inom finans och administration.Publiceringsdatum2025-08-25Om företaget
Hos oss blir du del av en internationell och entreprenöriell miljö med högt tempo och stora möjligheter att påverka.
Vi erbjuder:
• Centralt kontor i Göteborg med utsikt över älven
• Hybridlösning (1-2 dagar/vecka hemifrån)
• En bred och varierad roll med internationella kontaktytor
• Kompetenta kollegor och ett nära samarbete i teamet
• Goda möjligheter att utveckla både din kompetens och din rollArbetsuppgifter
Som Senior Redovisningsekonom får du en bred och ansvarsfull roll där du självständigt hanterar redovisning för flera bolag i olika länder. Du arbetar nära både Business Controllers och andra kollegor inom ekonomiavdelningen och bidrar aktivt till att utveckla processer och arbetssätt.
Dina ansvarsområden inkluderar:
• Ansvar för månads-, kvartals- och årsbokslut för tilldelade bolag
• Säkerställa korrekt bokföring och integritet i huvudboken
• Hantering av kundreskontra och momsredovisning
• Utfärdande och uppföljning av kundfakturor samt internfakturering
• Kreditövervakning och rapportering av förfallna kundfakturor
• Koncernavstämningar och arbete i olika valutor
• Godkännande av elektroniska bank- och leverantörsbetalningar
• Nära samarbete med Business Controllers i samband med rapportering
• Aktivt bidra till förbättring av interna processer och rutinerProfil
Vi söker dig som är noggrann, analytisk och trivs med att arbeta i en internationell miljö där du får kombinera operativt arbete med ett strategiskt perspektiv.
Vi tror att du har:
• Examen inom ekonomi/redovisning eller motsvarande erfarenhet
• Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
• Goda kunskaper i redovisning enligt IFRS
• Mycket goda kunskaper i Excel och vana att arbeta i större affärssystem (meriterande med IFS)
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• Förmåga att kommunicera och samarbeta väl på alla nivåer i organisationen
Framgångsfaktorer
• God erfarenhet inom redovisning
• Meriterande med erfarenhet av IFS eller likvärdigt större affärssystem
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift. Om företaget
Resultat är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
Som anställd hos oss erbjuder vi friskvårdsbidrag och har kollektivavtal vilket medför tjänstepension och försäkringar.
För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Linkedin (https://www.linkedin.com/company/resultat-i-sverige-ab/).Så ansöker du
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, 100%
Placering: Göteborg
Lön: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Tina L Kimming, 0723-090877
Sista ansökningsdatum: 2025-09-05
Detta är en hyrrekrytering på 6 månader där du blir anställd hos oss på Resultat AB och uthyrd till
vår kund med goda chanser till anställning efter denna period.
Låter detta som en intressant utmaning? Vi uppskattar om du ansöker omgående då urval
och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Tina L Kimming, 0723 090877. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8651". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Resultat i Sverige AB
(org.nr 556872-3109), http://www.resultatab.se/ Jobbnummer
9473008