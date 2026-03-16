Senior Redovisningsansvarig med fokus på bokslut och analys
Poolia AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg
2026-03-16
Vi söker en erfaren och kvalificerad redovisningsansvarig för ett tidsbegränsat konsultuppdrag inom ekonomi. Rollen innebär ett kvalificerat redovisningsarbete med fokus på bokslut, rapportering, analyser samt stöd i redovisningsfrågor. Du kommer att arbeta i en central ekonomifunktion och ha en viktig roll i arbetet med månadsbokslut, prognos och budget. Uppdraget har start i maj och förväntas pågå till 31 oktober, med möjlighet till förlängning.
Låter detta som ett uppdrag för dig? Då ser vi mycket fram emot din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Du är varmt välkommen att söka och bli en del av Poolia och ett spännande uppdrag inom ekonomi.
Tjänsten är placerad inom den centrala ekonomiavdelningen och innebär ett övergripande ansvar för delar av redovisningsarbetet under uppdragsperioden. Rollen innebär främst att sammanställa och analysera månadsbokslut, upprätta momsdeklarationer samt fungera som stöd i redovisningsfrågor.
Under uppdragets period ingår även arbete med att sammanställa helårsprognos och budget. Rollen innefattar inget personalansvar men kräver ett nära samarbete med olika delar av organisationen.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen som redovisningsansvarig kommer du bland annat att arbeta med:
• upprättande av månadsbokslut utifrån inrapportering från flera delar av verksamheten samt rapportering till moderbolag i Cognos enligt K3
• upprättande av prognos (september) och budget (oktober) samt rapportering till moderbolag i Cognos
• upprättande och rapportering av IFRS-rapportering i samband med bokslut för augusti
• avstämning och upprättande av momsdeklarationer
• skatteberäkningar
• ekonomiska analyser
• stöd i redovisningsfrågor inom organisationen
Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande kompetens och minst fem års erfarenhet från en liknande roll. Du har dokumenterad erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete såsom bokslut, avstämningar, prognoser och budgetarbete.
Du har mycket goda kunskaper i ekonomisystem liknande Agresso och Hypergene samt mycket goda kunskaper i Excel. Du har även god kompetens inom K3-redovisning, god förståelse för IFRS samt mycket goda kunskaper inom moms och goda kunskaper inom skatt. Vidare har du god förmåga att hantera och analysera stora datamängder och uttrycker dig mycket väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet från fastighetsbranschen i en liknande roll
• erfarenhet från större organisation eller koncern
• erfarenhet av Unit4/Agresso
• erfarenhet av Hypergene
• erfarenhet av Cognos
• personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Analytisk
Du analyserar ekonomiska data, identifierar avvikelser och drar logiska slutsatser. Din förmåga bidrar till korrekta rapporter och hög kvalitet i redovisningen.
Samarbetsinriktad
Du samarbetar väl med kollegor och bygger goda relationer i organisationen. Du delar gärna med dig av din kunskap och fungerar som ett stöd i redovisningsfrågor.
Strukturerad
Du arbetar metodiskt med tydliga prioriteringar och säkerställer att deadlines hålls i bokslut, rapportering och uppföljning.
Noggrann
Du har en god detaljkänsla samtidigt som du kan se helheten. Du arbetar systematiskt och säkerställer att redovisning och rapporter håller hög kvalitet.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6175".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
http://www.poolia.se/
Poolia Sverige AB
Christian Haraldsson christian.haraldsson@poolia.se
