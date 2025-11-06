Senior Redovisare med erfarenhet av koncernredovisning till uppdrag i Falun

Vi på Vindex söker en erfaren Senior Redovisare för ett spännande interimsuppdrag i Falun! Är du en strukturerad och kommunikativ projektledare med djup kunskap i IFRS och koncernredovisning? Då kan det här vara rollen för dig.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Övergripande projektledning för årsbokslutsprocessen
Planering och koordinering av aktiviteter inför bokslut
Stöd i genomförande av bokföring och bokslut
Framtagande av årsredovisning enligt IFRS
Dokumentation och etablering av processer för framtida bokslut
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av årsbokslut enligt IFRS för koncern och en god förståelse för skillnaderna mellan IFRS och K3. Du har erfarenhet av projektledning inom finansiella processer och kan både stötta och genomföra hands-on bokföring och bokslutsarbete samtidigt som du håller i den övergripande projektledningen.
Som person är du lyhörd och kommunikativ med förmåga att samarbeta med befintlig redovisningsansvarig och ekonomiavdelning, flexibel och prestigelös så att du både kan leda och själv utföra operativa uppgifter, samt har en stark förmåga att skapa struktur och tydlighet i komplexa situationer.Publiceringsdatum2025-11-06Så ansöker du
Är det dig vi söker? Skicka ditt CV i Word-format till Vindex och ange referensnummer ERKCR3012. För frågor, kontakta ansvarig rekryterare Erica Röös (erica.roos@vindex.se
, 073-338 10 85).
