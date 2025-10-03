Senior rådgivare ekonomi / Redovisningskonsult
2025-10-03
Ludvig och Co erbjuder spetskompetens inom ekonomi,lön, juridik, och fastigheter till landets företagare. Med över 1000medarbetare på närmare 100 orter över hela landet har vi en oslagbar kompetensbredd.Vi växer och utvecklas hela tiden, vill du hänga med på vår resa?
Om du vill bidra till att våra kunder växer och lyckas ser vi till att ge dig möjlighet att växa med oss!
Om rollen
I nära samarbete med våra kunder kommer du arbeta med proaktiv och kvalificerad rådgivning för att hjälpa våra kunder utveckla deras verksamheter. Dina uppgifter består bl.a. av:
• Uppdragsansvar och kundansvar för större kunder.
• Upprätta bokslut och deklarationer
• Att aktivt ta initiativ till merförsäljning av Ludvigs ekonomitjänster till befintliga kunder och vara en ambassadör för hela Ludvigs tjänsteutbud.
• Handledare för mer juniora kollegor och bidra med din kunskap till vårt team.
Vårt kontor i Motala söker nu förstärkning för att möta fler nya kunder och på ett bra sätt bygga på de kundrelationer vi redan har. Vi behöver dig som med glädje och driv varje dagvill ha många egna kontakter med företagare. Vi ser framför oss att du är en lagspelare som utan prestige både delar framgångar och misstag för att vi ska bli starkare som grupp.
Vi erbjuder
Vi ger dig verktyg och stöd för att växa i din roll och hos oss finns det inga gränser för vad du kan utvecklas inom. Vi har ett stort utbud av lärande och tror att det mesta du lär dig sker i vardagen. Därför har du en chef som kan ditt kompetensområde och massor av kollegor med spetskompetens att dela kunskaper med. Du har flexibla arbetsvillkor och bra förmåner så att hela livet kan gå ihop, exempelvis:
Flextid och möjlighet till distansarbete.
Förkortad arbetstid del av sommarhalvåret.
Friskvårdsbidrag 5000 kr.
Utfyllnad av föräldralön.
Vi söker dig
För att passa i rollen hos oss:
• Erfarenhet som redovisningskonsult med flera år i branschen och ett stort yrkesmässigt engagemang för ekonomi, digitalisering, rådgivning och kund.
• Du trivs med ett helhetsansvar för dina kunder och att arbeta med ledarskap i uppdrag samt mentorskap för kollegor.
Är du auktoriserad redovisningskonsult så är det särskilt meriterande.
