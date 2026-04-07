Senior projektutvecklare inom energiinfrastruktur
2026-04-07
Publiceringsdatum2026-04-07Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Här får du driva utvecklingen av energiinfrastruktur som behövs när transportsektorn elektrifieras på riktigt. Uppdraget är hos en innovativ aktör som arbetar med batterilösningar, energilagring och laddinfrastruktur i projekt där teknik, affär och genomförande behöver hänga ihop från start.
Du kommer in i ett skede där rätt tekniska vägval gör stor skillnad för både kapacitet, genomförbarhet och framtida skalbarhet. Du arbetar nära frågor som rör elkraft, nätanslutning, effektbehov och mark- och byggförutsättningar, och följer projekten från tidig utveckling till realisering. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera strategiskt projektansvar med tekniskt djup i en framtidsbransch.
ArbetsuppgifterDu driver projekt inom energiinfrastruktur från tidig fas till genomförande, med fokus på laddlösningar, batterilagring (BESS) och nätanslutningar.
Du säkerställer teknisk genomförbarhet inom el, mark och bygg och väger samman olika förutsättningar i projekten.
Du arbetar med elritningar och tekniska vägval, exempelvis kring transformatorer, anslutningar och eldistribution.
Du hanterar frågor kopplade till nätanslutning och effektbehov och bidrar till lösningar som fungerar både tekniskt och praktiskt.
Du tar fram RFQ:er och driver upphandlingar i dialog med relevanta parter.
Du samverkar med interna och externa intressenter genom projektens olika faser för att föra arbetet framåt.
KravMinst 8 års erfarenhet inom projektutveckling eller projektledning inom energi, elnät eller infrastruktur.
Erfarenhet från exempelvis energibolag, laddinfrastruktur, batterilösningar eller solcellsprojekt.
God förståelse för elkraft och förmåga att tolka elritningar.
Erfarenhet av tekniska val kopplade till eldistribution, till exempel transformatorer.
Erfarenhet av upphandling och att ta fram RFQ:er.
Kunskap inom bygg- och markarbete kopplat till projekt.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7524124-1932982". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Drottningtorget 5
)
411 03 GÖTEBORG
