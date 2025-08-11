Senior Projektplanerare i energisektorn - Stockholm
Vi söker en Senior Projektplanerare till ett uppdrag inom högspänd strömöverföring och distribution.
Är du en erfaren projektplanerare med djup teknisk förståelse och vana att leda komplexa projekt? Vi söker nu en senior projektplanerare till vår kund som är världsledande inom produkter för högspänd strömöverföring och distribution. I denna roll blir du en nyckelspelare i att säkerställa effektiva, realistiska och välkoordinerade projektplaner från start till driftsättning.
Om rollenSom senior projektplanerare ansvarar du för att utveckla och fastställa grundläggande kriterier för planering och schemaläggning av ingenjörsprojekt. Du tar fram projektplaner, tidslinjer och statusrapporter, föreslår åtgärder vid avvikelser och leder förplaneringsarbetet. Detta inkluderar analys av arbetsomfattning, arbetsnedbrytning, kvalitetskrav, kvantiteter, ekonomiska och avtalsmässiga åtaganden samt ansvarsfördelning.
Du kommer att samarbeta med externa parter för att säkerställa genomförbara planer, analysera entreprenörers framsteg och ansvara för schemaläggning av driftsättning och uppstart. I rollen ingår även att stödja projektkontrollteamet med att ta fram projektets prestandaindex. Du arbetar självständigt, leder komplexa projekt och fungerar som mentor för mer juniora kollegor.
KravprofilKompetens och erfarenhet
Minst 5 års erfarenhet av projektplanering inom tekniskt komplexa projekt
Kandidat- eller masterexamen inom elektroteknik eller energi
Mycket god erfarenhet av Primevera P6
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska
Strukturerad och analytisk
Självgående och initiativrik
Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt
God samarbetsförmåga och kommunikativ styrka
Uppdraget
Startdatum: 2025-09-15 Slutdatum: 2026-01-30 Omfattning: 100 % Plats: Stockholm (50 % hybridarbete möjligt efter introduktion) Arbetsmodell: På plats/hybrid
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
