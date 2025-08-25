Senior Projektör inom säkerhet till Nobeli - Karlskoga eller Örebro
2025-08-25
Vill du ta nästa steg i din karriär som projektör inom säkerhetsteknik och vara med och utveckla framtidens lösningar i en högteknologisk och samhällsviktig miljö? Hos Nobeli får du möjligheten att arbeta i framkant med säkerhetssystem för några av Sveriges mest krävande kunder. Nu söker vi dig med erfarenhet av projektering inom säkerhetstekniska system - som vill göra skillnad på riktigt.
Information om tjänsten
Nobeli är en kunskapsintensiv verksamhet med rötter i försvarsindustrin. Nobeli levererar avancerade helhetslösningar inom säkerhetsteknik, dokumenthantering och lön - med höga krav på tillförlitlighet och kvalitet. Med lång erfarenhet, innovativ teknik och ett starkt säkerhetsfokus bidrar verksamheten till en tryggare framtid. Nobeli ägs av BAE Systems Bofors och Saab Dynamics, och driver även det anrika Bofors Hotel. I takt med deras tillväxt söker Nobeli nu fler erfarna projektörer till deras säkerhetsteam.
Professionals Nord söker därför för Nobelis räkning en projektör. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Nobeli Business Support. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och vår kunds önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
Du erbjuds
En viktig roll i en samhällsbärande verksamhet med höga säkerhetskrav
Stora möjligheter till kompetensutveckling och breddning inom teknik och projektledning
En flexibel placeringsort - Karlskoga eller Örebro
Ett engagerat team med hög teknisk kompetens och stark teamkänsla

Dina arbetsuppgifter
I rollen som projektör blir du en nyckelspelare i Nobelis växande säkerhetsteam. Du arbetar nära säkerhetstekniker, CAD-konstruktörer, säljare och projektledare för att ta fram tekniska lösningar anpassade efter kundens behov och verksamhetens höga krav. Du kan arbeta från Nobelis kontor i Karlskoga eller Örebro, beroende på vad som passar dig bäst.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:Projektering av säkerhetstekniska lösningar inom brandlarm, inbrottslarm, CCTV, passagekontroll och låssystem
Upprättande av installationsritningar, systembeskrivningar och annan teknisk dokumentation i AutoCAD eller likvärdigt verktyg
Kvalitetssäkring av dokumentation och tekniska beställningar enligt gällande normer och standarder
Teknisk rådgivning och säljstöd vid offertarbete och inför projektstart
Stöd till projektledare vid planering, resursfördelning och genomförande av projekt
Kundkontakt och koordinering med leverantörer och samarbetspartners
Vi söker dig som:
har flera års erfarenhet som projektör inom säkerhetsteknik och är van vid att arbeta i AutoCAD eller motsvarande CAD-verktyg för att skapa och tolka tekniska ritningar. Du besitter god kunskap om de normer, standarder och regelverk som gäller inom säkerhetsbranschen, exempelvis SSF:s regelverk. Vidare behärskar du både svenska och engelska flytande i tal och skrift, och du har B-körkort.
Meriterande är om du har erfarenhet av entreprenadjuridik, utbildning inom SSF:s regelverk för mekaniskt och tekniskt skydd samt om du tidigare arbetat i försvarsnära eller säkerhetsklassade miljöer.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Nobeli. Du är en utåtriktad och engagerad person som kan driva och strukturera upp dina arbetsuppgifter med stort eget ansvar. Rollen innebär många kontaktytor och samarbete med olika personer vilket ställer höga krav på din kommunikativa förmåga. Vi ser också att du har ett prestigelöst förhållningssätt och en god samarbetsförmåga.
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Karlskoga eller Örebro
URVAL: Sker löpande
Rollen kräver att du uppfyller kraven för säkerhetsprövning. Det innebär att du före anställning behöver genomföra säkerhetsprövning och registerkontroll, vilket kan medföra vissa krav på medborgarskap.
