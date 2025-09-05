Senior Projektledare Verksamhet & IT till Swedavia - Arlanda
Poolia AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2025-09-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Har du lång erfarenhet av att leda komplexa projekt i gränslandet mellan verksamhet och IT? Vill du använda din kompetens för att forma framtidens resande? På Swedavia står hållbarhet, digitalisering och resenärsupplevelse i fokus och nu söker vi en erfaren senior projektledare som vill ta en central roll i att driva utvecklingen framåt. Här får du möjlighet att leda verksamhetsnära IT-projekt som påverkar tusentals resenärer varje dag.Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
I rollen som senior projektledare kommer du att driva verksamhetsnära IT-projekt med fokus på resenärsflöden, datadriven analys och affärsnytta. Du blir länken mellan teknikteam, verksamhet, analysfunktion och externa parter och leder initiativ som stärker kundresan, ökar intäkterna och bygger en mer datadriven organisation.
Uppdraget inleds med en förstudie där du analyserar, utreder och tar fram beslutsunderlag för projektets väg framåt. Denna fas är avgörande och kan leda till en systemupphandling.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd hos Poolia men arbetar hos vår kund Swedavia på Arlanda, underkonsulter är också varmt välkomna att söka. Uppdraget startar omgående och pågår till och med 2027-12-31.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som projektledare kommer du att ha en central roll i att utveckla resenärsflöden och skapa affärsnytta genom datadrivna arbetssätt. Du ansvarar för att samordna projekt med många intressenter, säkerställa datakvalitet, omsätta analyser till konkreta förbättringar och bidra till en mer digitaliserad och kundfokuserad organisation.
Mer konkret innebär uppdraget att du:
• Leder och koordinerar projekt i gränslandet mellan verksamhet och IT
• Förbättrar och visualiserar resenärsflöden och kundresor med hjälp av data
• Identifierar och hanterar datakvalitetsproblem som påverkar beslut och kundupplevelse
• Samverkar med verksamhet, IT, affärsutveckling och externa leverantörer
• Bidrar till utvecklingen av en mer datadriven organisation
• Omvandlar analyser och insikter till konkreta förbättringsåtgärder och affärsinitiativ
• Rapporterar till styrgrupper och andra intressenter
Vem är du?
För att lyckas i rollen har du en relevant akademisk examen och dokumenterad erfarenhet av att leda IT- eller verksamhetsutvecklingsprojekt med goda resultat. Du har en stark förståelse för resenärs- eller kundflöden och gärna även erfarenhet av mobilitet eller logistik. Med vana att leda projekt där flera intressenter och verksamheter är involverade kan du effektivt balansera olika behov och krav.
Vi ser även att du har arbetat med datadrivna beslut och är bekväm med analys och visualisering som grund för att utveckla verksamheten. Med din förmåga att översätta affärsmål till tekniska lösningar och vice versa kan du skapa förståelse och samsyn mellan olika aktörer.
Utöver detta är det starkt meriterande om du har en formell certifiering inom projektledning, exempelvis PMP, IPMA eller motsvarande. Har du erfarenhet från kollektivtrafik, transport, resebranschen eller offentlig sektor är det en stor fördel, liksom vana av att arbeta med upphandlingar enligt LUF. Det är också värdefullt om du har förståelse för de externa lagkrav som påverkar verksamheter inom branschen.
För rollen krävs också att du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
Som person är du både självständig och samarbetsinriktad. Du är driven och ser alltid till kundens bästa, där återkoppling och tydlig dokumentation är en självklar del av ditt arbetssätt. Med din ledarförmåga skapar du engagemang och ett kreativt arbetsklimat där alla involverade ges förutsättningar att bidra. Du har hög kompetens inom projektledning, behärskar etablerade metoder och är van att anpassa ditt arbetssätt till interna processer för att säkerställa leverans med hög kvalitet inom tid, kostnad och omfattning.
Då Arlanda är ett skyddsobjekt kommer en säkerhetsprövning och registerkontroll att genomföras innan anställning eller uppdrag kan påbörjas.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om verksamheten
Om Swedavia
Vi är alltid vakna, dygnet runt årets alla dagar. Det är här resan börjar. Swedavia vill göra mötet mellan människor enkelt och vi vill göra stora avstånd små. Vi bidrar till den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Via våra flygplatser kommer Sverige ut i världen och världen till Sverige. Vi vill att människor ska flyga med gott samvete och därför tar vi sikte på att vara världsledande i hållbarhet och på att driva klimatsmarta flygplatser.
Om Poolia
Poolia är ett rekryterings- och bemanningsföretag som sedan 1989 har specialiserat sig på att matcha kompetenta kandidater med attraktiva arbetsgivare. Vi arbetar inom en rad olika branscher och roller och är stolta över att hjälpa våra kunder att växa och våra konsulter att utvecklas.
Som konsult hos Poolia blir du en del av vårt nätverk och får möjlighet att arbeta på spännande uppdrag hos några av Sveriges mest välrenommerade företag. Vi erbjuder en trygg anställning, kollektivavtalade villkor och en personlig kontaktperson som stöttar dig under hela din resa. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74400". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Bita Kaplan bita.kaplan@poolia.se Jobbnummer
9495744