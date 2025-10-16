Senior projektledare till verksamhetsutveckling|Helsingborgshem
Vi på Helsingborgshem strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med ett starkt varumärke som lägger stor vikt vid våra medarbetares välmående och utveckling. Vi vill vara en arbetsplats där medarbetare trivs och kan växa. Idag är vi 250 medarbetare. Vi arbetar enligt en tydlig värdegrund; vi vågar, vi utvecklar, vi bryr oss, vilket ger dig som medarbetare ett tydligt förhållningssätt till hur du driver, planerar och strukturerar arbetet. Vi ägs av Helsingborgs stad och var sjunde Helsingborgare har sitt hem hos oss. Vi äger och tar hand om 12 000 hyreslägenheter, 200 kommersiella lokaler och finns i över 30 bostadsområden. Vår verksamhet är viktig för att staden ska växa och vara attraktiv för en mångfald av människor. Därför strävar vi efter att utveckla boenden, stadsdelar och service som matchar olika livsstilar och behov. Läs mer på www.helsingborgshem.se.
Lockas du av att leda förändring som märks i vardagen? Helsingborgshem söker en senior projektledare som vill driva ett genomförande projekt för digital och verksamhetsnära förändring. Du är en nyckelperson i bolagets digitala förflyttning - med ansvar för att omsätta strategier till resultat och forma framtidens processer, verktyg och arbetssätt, för en smartare fastighetsförvaltning.
Om rollen
Letar du efter möjligheter att driva spännande verksamhetsutvecklingsprojekt? Som projektledare på Helsingborgshem kommer du att, med utgångspunkt från våra strategier och verksamhetsmål, driva utvecklingsprojekt från start till implementering. Låter detta intressant?
Just nu befinner vi oss i en spännande digital förflyttning där du blir en nyckelspelare. Vi behöver ta fram nya verktyg, processer och rutiner för att kunna följa den tekniska utvecklingen. Som ett steg i förflyttningen behöver vi säkerställa att vi har en plattform som är rustad för framtida digitala tjänster och AI lösningar. Det betyder att du inledningsvis, under två års tid kommer leda ett av våra största och prioriterade projekt gällande vår tekniska förvaltningsinformation.
Projektet innebär att se över riktning, struktur och förutsättningar hur vår informations- och datahantering kan utvecklas och hanteras på ett långsiktigt, samordnat och effektivt sätt. Arbetet innehåller analys av Helsingborgshems olika processer och arbetssätt, informationsbehov och dess flöden inom teknisk fastighetsförvaltning.
I rollen driver och ansvarar du för projektets framdrift, samordning av projektgrupp, arbetsgrupper och externa konsulter. Som projektledare identifierar och hanterar du eventuella risker som uppkommer. Du lyfter fram beslutspunkter och behov av styrgruppens stöd och förbereder och presenterar statusrapporter till styrgrupp. Som projektledare i sektionen för verksamhetsutveckling blir du en del av ett självständigt och kunnigt team med 4 kollegor, där vi delar kunskap och lyfter nya möjligheter med varandra. Andra digitaliserings- och AI projekt väntar efter att det inledande två-års projektet slutförts. Fokus på kommande projekt kommer att vara att möta behov och förväntningar från våra kunder och medarbetare och som kommer att bidra till effektivitet och lönsamhet för företaget. Publiceringsdatum2025-10-16Kvalifikationer
För att kunna bidra och vara framgångsrik i rollen, ser vi att du har följande erfarenheter och kunskaper med dig:
* Högskoleutbildning eller likvärdigt
* Flerårig erfarenhet av projektledning av förändringsprojekt
* Erfarenhet kring utveckling- och förändringsprojekt där arbetssätt och rutiner påverkas
* Erfarenhet av att skriva rapporter och presenterat för styrgrupper
* Digital kompetens
* Erfarenhet av digital hantering av teknisk förvaltningsinformation
* Dokumenterad kunskap om processutveckling
* Meriterande om du har fastighetskompetens
* Goda kunskaper i svenska och engelska Dina egenskaper
Vi ser att du är en god kommunikatör och har lätt för att skapa förtroende i hela organisationen. Du drivs av att använda digitala verktyg för att förenkla och utveckla, samtidigt som du värdesätter samarbetet mellan människor och ser kraften i att lösa utmaningar tillsammans. Du trivs med att driva förändring och är van vid att skapa resultat i samarbete med projektgrupp, styrgrupp och externa konsulter.
Vi söker dig som är handlingskraftig och prestigelös, som stöttar i både högt och lågt när det behövs. Du driver arbetet framåt, är van att fatta beslut och hitta vägar framåt vid hinder. Som person är du flexibel i ditt sätt att tänka och du sätter värde i helheten. Vi ser att du arbetar strukturerat, analytiskt och sätter stort värde i ditt hantverk som projektledare. Din förmåga och vilja att dela kunskap med andra gör det lätt att samarbeta med dig.
Hos oss möter du en organisation som vill framåt - där din erfarenhet får stort genomslag.
Detta är en tillsvidare anställning med start i januari 2026.
Kontakt och ansökan
Låter detta som en passande roll för dig? Ansök då så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande med sista ansökningsdag 2025-11-11. Vi använder oss av bakgrundskontroll vid samtliga rekryteringar.
För mer information
Vi samarbetar med Jefferson Wells i denna rekrytering. Har du frågar är du välkommen att höra av dig till rekryteringskonsult, Angela Ekelöf, angela.ekelof@jeffersonwells.se
