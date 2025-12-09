Senior Projektledare till uppstart av ERP-projekt

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Datajobb / Lund
2025-12-09


Publiceringsdatum
2025-12-09

Beskrivning
Uppdraget riktar sig till en erfaren projektledare som vill leda det inledande skedet av ett större digitaliseringsarbete kopplat till införandet av ett nytt ERP-system. Organisationen befinner sig i uppstartsfasen av projektet och behöver en seniorkompetens som kan skapa struktur, driva förberedelser och säkerställa att verksamheten står redo för kommande upphandling. Rollen innebär nära samarbete med verksamheten, särskilt inom ekonomi och inköp, och passar dig som trivs i en miljö med hög förändringstakt och tydliga leveranskrav.

Dina arbetsuppgifter
Som projektledare ansvarar du för att etablera det övergripande ERP-projektet och initiera de delprojekt och aktiviteter som krävs för att möjliggöra en effektiv upphandling. Du driver det förberedande arbetet vidare, inklusive koordinering av pågående processkartläggning inom ekonomi och inköp. Rollen innebär att skapa struktur, säkra styrning och framdrift samt förbereda dokumentation och underlag inför upphandling enligt LOU. Du samverkar med både verksamhet och kommande rekryterad projektledare för att säkerställa en smidig överlämning när denna tillträder.

Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av projektledning inom större digitaliseringsprojekt

Erfarenhet av ERP-projekt

Erfarenhet från energibranschen

Erfarenhet av upphandling enligt LOU

God förmåga att arbeta självständigt och leda ett delområde eller mindre grupp

Mycket goda kunskaper i svenska

Meriterande kvalifikationer:

Erfarenhet av processkartläggning

Kunskap inom verksamhetsarkitektur

Anställningsvillkor
Placeringsort är Lund med cirka 75 % arbete på plats och resterande del på distans. Uppdraget avser heltid och löper från 16 december 2025 till 31 mars 2026, med möjlighet till förlängning i intervaller om en månad upp till totalt nio månader. Ersättning utgår per arbetad timme och inkluderar inte rese- eller restidsersättning.
Om du är redo att ta dig an en roll inom projektledning IT och digitalisering och bidra med din kompetens och erfarenhet - tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/

Arbetsplats
Q AB

Kontakt
Madeleine Minnered
madeleine.minnered@qbemanning.se
0709703906

Jobbnummer
9636347

