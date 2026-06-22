Senior projektledare till uppförande av ny anstalt i Kalmar
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Senior projektledare till uppförande av ny anstalt i Kalmar
Vi söker Projektledare till vårt stora byggprojekt - uppförandet av en helt ny kriminalvårdsanstalt i Kalmar. Har du gedigen erfarenhet av stora och komplexa projekt och är sugen på nya utmaningar? Då kanske det här är din nästa uppgift? Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
Specialfastigheter äger, utvecklar och förvaltar säkerhetsfastigheter. I fastighetsportföljen ingår bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Flera av våra kunder bedriver verksamhet som är av betydelse för vårt lands säkerhet, vilket ställer speciella krav både på lokalerna och på oss. Fastigheterna finns i närmare 60 kommuner, från Trelleborg i söder till Haparanda i norr, och där finns också våra cirka 320 medarbetare. Vi växer snabbt och vår projektportfölj om drygt 29 miljarder innebär fler spännande projekt än någonsin. Nu söker vi därför fler nyfikna och drivna personer som vill vara en del av vår resa. Välkommen till oss!Om tjänsten
Vi söker dig som vill leda delar av vårt stora byggprojekt i Kalmar där vi ska uppföra en helt ny kriminalvårdsanstalt med en byggyta på ca 80 000 kvadratmeter under en produktionstid på ca 4 år. Arbetet leds av en projektchef och sker i samarbete i ett projektteam med både interna och externa resurser, som exempelvis projektledare, konsulter och entreprenörer.
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av stora projekt och som motiveras av att bidra i ett samhällsviktigt, spännande och utmanande samverkansprojekt. Som projektledare ansvarar du för att självständigt driva och genomföra projektet i enlighet med våra mål och riktlinjer. Uppdraget medför ett nära samarbete med vår hyresgäst Kriminalvården och vår förvaltningsorganisation. Vi tror att du drivs av samverka med andra och att ansvara för olika delar i ett viktigt och spännande projekt med stor samhällsnytta.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Styra projektet mot uppsatta mål genom proaktivt arbete i nära samverkan med övriga projektmedlemmar och entreprenör
Ansvara för leverans, uppföljning och rapportering i delar av projektet
Att samordna olika delar inom projektet med varandra.
Om dig
För att vara framgångsrik i rollen har du:
En examen som civil- eller byggnadsingenjör alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
Gedigen erfarenhet inom projektledning av stora och komplexa byggprojekt med flera etapper och huvuddelar, antingen som beställare, konsult eller entreprenör
Gedigen erfarenhet att arbeta i olika entreprenadformer med olika typer av entreprenörer både inom mark, teknik och bygg.
Förståelse för hållbart byggande och hur det kan åstadkommas med bibehållen kvalitet och goda driftförutsättningar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper då du kommer att verka i nära samarbete med och ha många olika kontaktytor. Du är en trygg och stabil person med god kommunikationsförmåga. För att lyckas i rollen är det en förutsättning att du har en djup förståelse och kan tillämpa affärsmässiga principer och har mycket goda ledaregenskaper. På Specialfastigheter kombineras öppenhet, gemenskap och affärsmässighet med kompetens och nytänkande.
Som projektledare hos Specialfastigheter får du arbeta med spännande ny, till- och ombyggnadsprojekt med stort fokus på säkerhet och hållbarhet. Du blir en del av ett avdelningen Projektutveckling som idag består av ca 90 egna och inhyrda projektledare placerade över hela landet och kommer till höra projektområde Stora projekt, med projektområdeschef som även blir din chef.
Placering
Placeringsort för tjänsten är Kalmar. Då verksamhetens fastighetsbestånd är rikstäckande innefattar tjänsten resor, främst inom den geografi där du är anställd. Körkort för personbil är ett krav.
Ansökan & övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 2026-07-15. Välkommen med din ansökan!
Rekryteringsprocessen
Vi arbetar med löpande urval under ansökningstiden och kontaktar aktuella kandidater för att boka in intervjuer. Då ansökningstiden är under semesterperiod ber vi om förtsåelse för att processen blir utdragen och att återkoplling kan komma att dröja i tid.
Inför en eventuell anställning genomför vi en särskild säkerhetsbedömning där vi utför ett säkerhetssamtal och granskar lagakraftvunna domar från svenska domstolar. Innan anställning gör vi även alkohol- och drogtest via vår företagshälsovård. Utöver detta kräver en del av våra kunder i vissa fall inplacering i säkerhetsklass och efterföljande registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585 kap. 3).
Fackliga företrädare
Akademikerföreningen: Martin Siljehult, 010-788 63 60
Unionen: Patrik Svensson, 010-788 63 42
SEKO: Roger Törngren, tel. 010-788 62 78
Ledarna: Fredrik Persson, tel 010-788 62 28 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: stina.falk@specialfastigheter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
(org.nr 556537-5945), http://www.specialfastigheter.se
392 33 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Specialfastigheter Jobbnummer
9973848