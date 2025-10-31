Senior Projektledare till uppdrag inom produktion och miljö
Vill du ta ett helhetsansvar för komplexa projekt inom miljö, återvinning, logistik och samtidigt bidra till att utveckla strukturer och arbetssätt som gör verklig skillnad? Vi söker nu en erfaren och driven Senior Projektledare som trivs i en samhällsviktig verksamhet där samordning, kommunikation och strategiskt tänkande är avgörande för framgång. Du får möjlighet att arbeta med projekt som sträcker sig över flera verksamhetsområden, kopplade till insamling och hantering av avfall och återvinningsmaterial.
Tjänsten är med start omgående och inleds med ett konsultuppdrag på sex månader, med god möjlighet till förlängning. Du har möjlighet att arbeta upp till två dagar i veckan på distans, och tjänsten är placerad vid i Huddinge.Arbetsuppgifter
Som Senior Projektledare har du ett övergripande ansvar för att planera, leda och leverera intressanta projekt. Du arbetar tvärfunktionellt och samordnar både interna och externa resurser, samtidigt som du bidrar till att utveckla effektiva arbetssätt, modeller och rutiner inom projektkontoret. Rollen innebär nära samarbete med ledning och styrgrupper, där dina kunskaper blir ett viktigt stöd i beslutsfattandet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden
• Projektledning av flera olika typer av projekt
• Ansvar för budget, tidsplaner och resurser
• Samordna team från flera avdelningar och externa partners
• Identifiera, analysera och hantera projektrelaterade risker
• Stödja ledning och styrgrupper med underlag och kunskap
• Utveckla och förbättra projektverktyg och metoderProfil
Vi ser att du som söker tjänsten är en trygg och erfaren projektledare som har lätt för att skapa struktur i olika sammanhang. Med starka ledaregenskaper och god kommunikativ förmåga driver du projekt framåt med både engagemang och tydlighet. Du är analytisk, resultatorienterad och har förmågan att arbeta självständigt, samtidigt som du samarbetar effektivt med olika delar av organisationen. Du trivs i föränderliga miljöer och har ett naturligt driv att förbättra och utveckla.
Vi söker dig som har:
• 4-8 års erfarenhet av att leda komplexa projekt med flera delleveranser och beroenden.
• Erfarenhet av projektledning inom produktion och logistik.
• Relevant högskole-/universitetsutbildning (exempelvis inom ekonomi, teknik eller annan relevant inriktning).
• Erfarenhet av större utvecklings- och förändringsprojekt.
• Mycket goda kunskaper i svenska, och gärna även engelska.
• B-körkort.
Meriterande erfarenheter:
• Erfarenhet från miljöområdet.
• Tidigare chefserfarenhet eller annan erfarenhet av ledarskap.
• Kunskap om avfallshantering, återvinning, cirkulär ekonomi och hållbarhet.
• Erfarenhet av behovsanalyser, referensgrupper och fokusgrupper.
• Erfarenhet av tvärfunktionellt samarbete.
• God förståelse för miljölagstiftning, tillståndsprocesser och andra relevanta regelverk.Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta ansvarig Konsultchef.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
