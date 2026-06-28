Senior projektledare till Seemly Bygg & Fastighet
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2026-06-28
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Seemly Bygg & Fastighet fortsätter att växa i Stockholm och Uppsala. Nu söker vi en senior projektledare som vill driva kvalificerade bygg- och fastighetsprojekt och samtidigt vara med och utveckla verksamheten i regionen.
Du blir en viktig del av vårt team och arbetar nära kunder, beställare och samarbetspartners i några av branschens mest intressanta bygg- och fastighetsprojekt. Projekten varierar beroende på din erfarenhet och de uppdrag vi driver tillsammans med våra kunder.
Som projektledare arbetar du bland annat med
Projektledning genom projektets olika skeden
Styrning av tid, ekonomi och kvalitet
Riskhantering och uppföljning
Strategiskt och operativt stöd till kunder och beställare
Anbudsarbete
Utveckling av kundrelationer och nya uppdrag
Om rollen
Här möts du av engagerade kollegor, korta beslutsvägar och en inkluderande kultur. Du får stort förtroende, arbetar med eget ansvar och rapporterar till regionchefen.
Rollen är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm eller Uppsala. Tillträde enligt överenskommelse.
Om dig
Du har gedigen erfarenhet från liknande roller inom bygg-, installations- eller fastighetsbranschen.
Du trivs med att ta ansvar, arbeta strukturerat och driva projekt framåt. Du kommunicerar tydligt, samarbetar väl och bygger förtroende hos kunder, kollegor och samarbetspartners.
Du trivs i kontakt med nya människor och ser möjligheter i möten, både när det gäller att utveckla uppdrag och skapa nya. Hos oss får du vara med och bygga, och i den här rollen innebär det också att bidra till affären.Publiceringsdatum2026-06-28Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan. Under semesterperioden kan återkopplingen ta något längre tid än vanligt. Vi går igenom ansökningarna och återupptar rekryteringsprocessen från och med den 3 augusti. I denna rekrytering samarbetar Seemly Bygg & Fastighet med VIEW Group. Kontakta rekryteringskonsult Gitte Frost för frågor på 073-041 51 24 eller gitte.frost@viewgroup.se
. Vi behandlar alla ansökningar konfidentiellt.
Välkommen med frågor, funderingar och din ansökan!
Om Seemly Bygg & Fastighet
Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom bygg- och fastighetssektorn. Vår breda kompetens och vårt engagemang i kombination med vår arbetsmetodik säkerställer önskat resultat för våra uppdragsgivare, från tidiga skeden till slutbesiktning och driftöverlämning. Läs mer på www.seemlygroup.com/bygg-och-fastighet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7936145-2074404". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare View.group Sweden AB
(org.nr 556874-9435), https://jobb.viewgroup.se
Torkel Knutssonsgatan 24 (visa karta
)
118 49 STOCKHOLM Arbetsplats
View Group Interim, Rekrytering & Search Kontakt
Gitte Frost gitte.frost@viewgroup.se 073-0415124 Jobbnummer
9982247