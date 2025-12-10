Senior projektledare till Salems kommun
2025-12-10
Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna. Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.
Arbetsbeskrivning
Som senior projektledare kommer du att leda och genomföra större exploateringsprojekt samt investeringsprojekt på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inom områdena Gata, VA samt Broar. I uppdraget ingår att styra projekten mot uppställda projektmål avseende ekonomi, tid, kvalitet och miljö. Du ansvarar för projektledning, arbetsledning, granskning av utredningar, kalkyler, samordning, prioritering, kommunikation, upprättande av skedesplaner och tidplaner mm. Salems kommun står inför ett spännande skede med att utveckla Salems stadskärna, vilket är ett av de projekt som du kommer att ansvara för.
Som senior projektledare kommer du också att leda och samordna pågående arbeten avseende detaljplanering och genomförandeplanering utifrån politiska beslut, verksamhetsspecifika behov och i enlighet med kommunens projektmodell. Arbetet sker i samarbete med övriga förvaltningar, politiker, byggherrar, exploatörer, närliggande fastighetsägare, nätägare, myndigheter, allmänhet, mm. Du har helhetsansvar för juridik, teknik och ekonomi i projektet. Projektledaren leder och coachar projektdeltagarna i projektet och ansvarar för kommunikationen med politiker, allmänhet, media och övriga intressenter. Du kommer att hålla och delta i förhandlingar, upprätta beslutsunderlag samt handlingar och erforderliga avtal. Du kommer även att vara delaktig i arbetet med att utveckla och förbättra våra processer och arbetssätt på förvaltningen.
Kvalifikationer
Vi söker dig med högskole-/civilingenjörsutbildning inom exempelvis samhällsbyggnad. Du har flera års erfarenhet av att som projektledare planera, samordna, styra och ha kontroll över exploateringsprojekt. Du är van vid att upprätta ekonomiska kalkyler och budgetar, likaså har du erfarenhet av avtalsskrivning av exempelvis exploateringsavtal. Vi ser gärna att du har erfarenhet av upphandlingar enligt LOU och det är meriterande om du har kommunal erfarenhet. Vi söker dig som är en trygg ledare med förmåga att skapa engagemang och delaktighet.
Som person är du tydlig i din kommunikation och har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift. Det är av stor vikt att du har en god samarbetsförmåga, är självgående, strukturerad och uppnår resultat.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare Omfattning: Heltid
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Salems kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
