Senior Projektledare till reparationsprojekt inom tunnelbanan (C20 vagnar)
2026-03-16
Connecting Stockholm
Ett lokalt bolag - med internationell kunskap och inspiration.
Vi står för världsledande kunskap om tunnelbanor, expertis inom tillgångsförvaltning och kundservice av högsta kvalitet. Genom att samla all denna kunskap under ett och samma tak kan vi driva och utveckla Stockholms tunnelbana på ett effektivt sätt. Vår lokala organisation har full bestämmanderätt, vilket säkerställer att vi kan möta de specifika behoven i Stockholm.
Om Connecting Stockholm
Som ansvariga för Stockholms tunnelbana driver vi en samhällsbärande verksamhet där säkerhet, tillgänglighet och punktlighet står i centrum. Vi kombinerar erfarenhet och nytänkande för att skapa en tunnelbana som är trygg idag och hållbar för framtiden.
Men vårt uppdrag handlar om mer än trafik - det handlar om människor, ansvar och tillit. Varje dag möter vi hundratusentals resenärer, och genom ett varmt, respektfullt och professionellt bemötande skapar vi en reseupplevelse där alla känner sig varmt välkomna och trygga. Hos oss är kulturen lika viktig som uppdraget. Vi tror på samarbetets kraft, på relationer som bygger förtroende och på ett ledarskap som präglas av professionalism, hjärta och engagemang.
Vi drivs av utveckling - både av vår verksamhet och våra medarbetare. Hos oss får du möjlighet att växa, påverka och vara med och forma framtidens kollektivtrafik - tillsammans med oss.
Om rollen
Som projektledare för det s.k. AMS-projektet ansvarar du för planering, styrning och uppföljning av produktionen inom ett omfattande reparations- och underhållsprojekt för tunnelbanevagnar av modellen C20. Projektet syftar till att säkerställa att vagnarna fortsatt kan trafikera tunnelbanan på ett säkert och tillförlitligt sätt genom planerade reparationer, tekniskt underhåll och livslängdsförlängande åtgärder (rollen innebär ett övergripande ansvar för produktionen, men inget direkt personalansvar).
Vidare innebär rollen ett övergripande operativt ansvar för att projektet levererar enligt uppsatta mål avseende tid, kvalitet och ekonomi. Arbetet sker i nära samverkan med verksamheten där reparationerna genomförs, och du följer upp produktionen tillsammans med gruppchefer och tekniska funktioner. Du driver även utvecklingen av nya affärer och bidrar till anbudsarbete.
Det här är en roll med stort ansvar och betydande påverkan på både leverans och affär, då du aktivt arbetar med att utveckla samarbetet med Trafikförvaltningen och identifiera nya affärsmöjligheter. Rollen passar dig som vill arbeta i gränslandet mellan teknik, produktion och affär!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
• Säkerställa tidplaner, resursplanering och produktionsplanering.
• Följa upp projektets ekonomi, risker och leveranser.
• Identifiera avvikelser i produktionen och initiera åtgärder.
• Driva affärsutveckling och bidra i anbudsarbete.
• Samverka med gruppchefer, verkstad, teknikfunktioner och andra interna resurser.
• Vara en viktig kontaktpunkt mellan Connecting Stockholm och Trafikförvaltningen.Publiceringsdatum2026-03-16Kvalifikationer
Vi ser att du är en senior projektledare med starkt affärsfokus och god förståelse för produktionsverksamhet.Du är lika bekväm i dialog med ledning och beställare som ute i verksamheten där arbetet faktiskt utförs. För att lyckas i rollen behöver du förstå verkligheten för exempelvis reparatörer och svetsare och kunna omsätta den förståelsen i planering och affär.
Vi tror vi att du har:
• Flera års erfarenhet av projektledning inom teknisk eller industriell verksamhet.
• Erfarenhet av produktionsstyrning, underhåll eller infrastruktursprojekt.
• God förståelse för ekonomi, budget och affärsansvar.
• Erfarenhet av anbudsarbete eller affärsutveckling.
• Förmåga att leda genom andra och skapa struktur i komplexa projekt.
För att lyckas i rollen ser vi att du som person är:
• Affärsdriven och resultatorienterad.
• Strukturerad och analytisk.
• Tydlig och trygg i ditt ledarskap.
• Bra på att skapa förtroende i både produktion och ledning.
Meriterande kvalifikationer
Vidare är det meriterande om du har erfarenhet från exempelvis:
• Järnväg eller spårbunden trafik.
• Tung industri eller verkstadsmiljö.
• Större underhålls- eller reparationsprojekt.
Om rekryteringsprocessen
Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering och strävar efter en rättvis och inkluderande process. Som en del av urvalet kan vi använda urvalsfrågor och tester för att säkerställa en objektiv bedömning av kompetens och potential. Referenstagning och eventuell bakgrundskontroll kan också komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta mig på fredrik.haller@connectingstockholm.se
Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C9474". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Connecting Stockholm AB
(org.nr 559394-3128)
Connecting Stockholm, Fordon och underhåll
Rekryterare
Fredrik Häller fredrik.haller@connectingstockholm.se
