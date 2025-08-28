Senior projektledare till Limetta, digitalbyrå i Stockholm
2025-08-28
Limetta är en prisbelönt digitalbyrå som realiserar digitala projekt från ax till limpa. Med erfarenhet, kompetens och prestigelöshet har vi hjälpt företag att växa och utvecklas digitalt i exakt 20 år.
Vi består av ett trettiotal digitala experter och har alla kompetenser för att genomföra avancerade digitala projekt; strategi, UX, design, frontendare, backendare och projektledare. Tillsammans blir vi riktigt grymma! Vi växer och vill gärna att du blir en av oss - därför söker vi nuännu en senior projektledare.
Ditt nya arbete
Som senior projektledare på Limetta leder du ditt team av kunniga medarbetare med säker hand och ansvarar för att vi når uppsatta mål. Tillsammans med kunden identifierar du utvecklingsmöjligheter och problemområden på ett kunnigt, engagerat och insatt sätt. Du hjälper kunden att lägga grunden för ett lyckat projekt genom att bistå med rådgivning och strategisk kompetens och säkerställer att vi sätter samman ett projekt som tar hänsyn till såväl budget, som omfattning och tidsplan. Därefter leder du ditt team löpande genom projektet och säkerställer att vi når uppsatta mål och levererar på tid, med hög kvalitet.
Limetta värdesätter engagerade medarbetare och din personliga utveckling är viktig för oss. Vi tror att en mångfald av personligheter gör oss starkare och uppmuntrar en rak och ärlig kommunikation, högt till tak, humor och värme.
I rollens arbetsuppgifter ingår att:* Förbereda, planera och genomföra digitala projekt, t ex webbplatser, strategiprojekt, integrationsprojekt.
• Agera produktägare internt och kundens ställföreträdare i projektgruppen.
• Projektleda ditt team som består av olika kompetenser och ansvarsområden, från vassa systemutvecklare till skickliga kreatörer.
• Planera och genomföra uppstartsmöten och workshops med kunden.
• Genomföra sprintplaneringar och standups med projektteamet.
• Följa upp projektbudget, rapportera status till kunden löpande och fakturering.
• Proaktivt se och föreslå nya digitala möjligheter för våra kunder.
Vill du veta mer om vilka projekt vi genomfört tillsammans med våra kunder?
Våra uppdrag
Arbetslivserfarenhet* Minst 5 års arbetslivserfarenhet med relevant bakgrund för att leda digitala projekt.
• Du har en bakgrund som operativt ansvarig med resultatansvar för en större webbplats.
• Erfarenhet att arbeta i agila projekt och prioritera mellan resurser, omfattning och tid.
Utbildning* Relevant utbildning för beskrivna arbetsuppgifter och troligen en akademisk utbildning med inriktning mot marknadsföring eller media.
Vi erbjuder dig* En utvecklande arbetsmiljö där du får jobba med problemlösning och nya tekniker.
• Mycket variation mellan olika typer av kunder och projekt.
• Ett kompetent team bland trevliga kollegor med olika spetskompetenser.
Allt det formella man ska förvänta sig av sin arbetsgivare finns på plats:
• Bra lön och sex veckors semester.
• Flexibla arbetstider, inom rimliga ramar.
• Tjänstepension (motsvarande ITP1), sjukvårdsförsäkring samt en mängd övriga försäkringar.
• Trevliga lokaler med bra kommunikationer mitt i Stockholm med "nära till allt", men även möjlighet att arbeta på distans vid behov.
• Gott kaffe på kontoret.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Intervjuer sker löpande och tillträde enligt överenskommelse.
