Senior Projektledare till Life Science-företag i Uppsala
2026-02-17
Academic Resource söker nu en Senior Projektledare till ett Life Science-företag i Uppsala.
Tjänsten är ett långsiktigt konsultuppdrag på 1 år initialt med möjlighet till förlängning.
Arbetet är på heltid, on-site. Placering i Uppsala.
Start omgående.
Beskrivning av avdelningen:
Projektkontoret för investeringsprojekt ansvarar för att driva Site Uppsalas större investeringsprojekt.
Typiska projekt är:
• Införa tillverkningsutrustning för nya produkter
• Ersättning av gammal utrustning och produktionslinor
• Installera ny teknik eller nya processer för att uppfylla nya krav inom miljö och arbetsmiljö.
Normalt sett löper projekten över flera år.
Avdelningen består av projektledare, projektingenjörer samt ytterligare supportfunktioner, såsom inköpsstöd och projektcontroller.
Beskrivning av rollen/arbetsuppgifter:
Senior projektledare för stora investeringsprojekt.
Ansvar för totala projektleveransen inklusive ekonomi (budget, prognos och utfall), team, rapportering, planering, inköp, FAT/SAT, driftsättning mm.
• Kandidat- eller master som ingenjör i kemiteknik eller maskinteknik eller motsvarande.
• Arbetslivserfarenhet som Senior Projektledare.
• Flytande svenska och engelska.
• Windows.
Meriterande:
• Erfarenhet som Sr Projektledare inom Life Science inom processinstallationer (tankar, rör, kontrollsystem), modifiering av fastighet.
• Certifierad projektledare.
Personliga egenskaper som vi söker för denna roll:
• Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och lösningsorienterat.
• Bra kommunikation.
• Kunskap samt intresse av det tekniska.
Om Academic Resource:
Academic Resource är rekryterings- och bemanningsföretaget för akademiker med erfarenhet. Vi har lång erfarenhet av Uthyrning, Rekrytering samt Interim Management inom tjänstesektorn. Våra affärsområden är Life Science, Ekonomi & Finans, samt HR. Vi verkar inom tjänstesektorn och främst i Stockholm & Uppsala.
Som konsult hos Academic Resource erbjuds du:
• Förmåner som t.ex. tjänstepension, friskvårdsbidrag och föräldralön.
• Ett auktoriserat bemanningsföretag vilket innebär en mycket större trygghet, då du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
• En engagerad konsultchef som finns tillgänglig och håller löpande kontakt med dig och kundföretagen under hela din anställning som ser till att du trivs och utvecklas på din arbetsplats!
Så ansöker du
Intervjuer och urval sker löpande, så ansök gärna så snart som möjligt. Skicka in ditt CV och personliga brev i PDF eller Word format.
Vid frågor är du välkommen att kontakta:rekrytering.lifescience@academicresource.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
