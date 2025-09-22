Senior projektledare till ledande konsultbolag
Vi söker nu en erfaren och affärsmässig Teknisk Projektledare med bas i Stockholm eller Uppsala. Här får du möjlighet att leda spännande och komplexa projekt inom Rymd, Sensorteknik, Radar- och Kommunikationsystem samt AI & Data Engineering där tyngdpunkten ligger på utvecklingsprojekt ute hos kund.
Om rollen
I tjänsten som projektledare arbetar du nära våra kunder och ansvarar för att driva tekniska projekt från start till mål. Du kan antingen arbeta direkt hos kund eller internt i projekt där vi stöttar kundens organisation. Det kommer innebära bland annat:
Ansvara för helheten i projektet och säkerställa ett effektivt samarbete mellan samtliga intressenter
Kvalitetssäkra leverantörer och konsulter för att uppnå högt ställda krav och förväntningar
Fungera som kundens strategiska partner och stöd i projektledningens alla faser
Leda granskning, koordinering och uppföljning av leveranser för att säkerställa framdrift och måluppfyllelse
Bidra med struktur, tydlig kommunikation och drivkraft som skapar förutsättningar för framgångsrika projekt
Uppdragen varierar mellan forsknings och utvecklingsprojekt, men rollen innebär framför allt att leda tekniska utvecklingsprojekt hos kund.
Skallkrav
Högskole/Civilingenjör inom teknisk fysik, elektroteknik, farkostteknik, datavetenskap eller annan relevant bakgrund.
Svenska och engelska i tal och skrift
5-10 års arbetserfarenhet som projektledare
B-körkort då resor förekommer i tjänsten
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Affärsmannamässig och resultatorienterad
Nyfiken och lösningsorienterad, med förmåga att tänka i nya banor
Kommunikativ och tydlig, med mod att ta initiativ och beslut
Självgående men samtidigt en stark lagspelare
Driven och engagerad, med förmåga att skapa förtroende hos kund
Start: Enligt överenskommelse Arbetstider: Heltid Plats: Stockholm eller Uppsala med möjlighet att arbeta hemifrån vid behov Anställningsform: Detta uppdrag är ett konsultuppdrag som sträcker sig över 12 månader, med möjligheter till förlängning eller överrekrytering. För frågor kring tjänsten hör av dig till ansvarig rekryterare Fernando@a-hub.se
