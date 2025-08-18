Senior projektledare till kontorsflytt - Stockholm eller Sundsvall
Sway Sourcing Sweden AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-08-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Järfälla
eller i hela Sverige
Plats: Stockholm eller Sundsvall Omfattning: 50% Uppdragsperiod: 20 oktober 2025 - 30 juni 2026 (möjlighet till förlängning)
Vi söker en erfaren projektledare som vill ta en central roll i ett spännande uppdrag där en statlig myndighet flyttar till nya lokaler i Stockholm under 2026. Här får du chansen att bidra både strategiskt och operativt i en förändringsresa som ställer höga krav på samordning, struktur och ledarskap.
Som projektledare blir du en sammanhållande kraft som leder den interna projektgruppen och fungerar som huvudkontakt mot externa parter. Du ser till att avtal och kravspecifikationer efterlevs, samtidigt som du själv är med i det praktiska arbetet och driver planering och genomförande framåt. En viktig del av uppdraget handlar också om att bevaka säkerhetsaspekter kopplade till lokalerna. Publiceringsdatum2025-08-18Kvalifikationer
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska
Minst fem års erfarenhet av att leda projekt inom kontorsflytt, ombyggnation eller projektering
Minst fem års erfarenhet av projektledning där teknik, kundbehov, juridik och säkerhet är centrala delar
Erfarenhet av att agera beställarstöd i samband med kontorsflytt
Erfarenhet av dialog med externa leverantörer och uppföljning av avtal
Meriterande
Erfarenhet av säkerhetsanpassning av fysiska lokaler för myndighet eller organisation med höga säkerhetskrav
Tio års erfarenhet eller mer av projektledning inom ombyggnation, projektering eller flytt av lokaler
Du väljer om du vill utgå från Stockholm eller Sundsvall. Resor mellan orterna kommer att förekomma i uppdraget.
Skicka in ditt CV på svenska i word-format. Vi ser fram emot din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Jenny Åman jenny@swaysourcing.com Jobbnummer
9462762