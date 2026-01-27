Senior Projektledare till Klubbar by Passalen Stockholm
Passalen Haninge/ Tyresö / Behandlingsassistentjobb / Haninge Visa alla behandlingsassistentjobb i Haninge
2026-01-27
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Passalen Haninge/ Tyresö i Haninge
Om Passalen
Vi söker nu en vikarierande Senior Projektledare som ska leda och utveckla vårt framgångsrika program "Klubbar by Passalen" i Stockholm - ett program som stöttar barn och unga med funktionsvariation till en aktiv och inkluderande fritid.
Passalen är en ideell förening som verkar för ett mer inkluderande samhälle som ser potentialen i alla barn. Vi skapar inkludering för barn och unga med funktionsvariation som behöver stöd med att organisera sin fritid, hitta en kompis eller prova på att feriearbeta samt bedriver verksamhet som främjar möten mellan människor.
Passalen är kollektivavtalsanslutna och finns på flera orter i Sverige. Som anställd hos oss utvecklas och lär du på arbetet och bidrar till ett mer inkluderande och socialt hållbart samhälle.
Klubbar by Passalen
Passalens verksamhet bedrivs genom olika program och projekt, i denna roll arbetar du i "Klubbar by Passalen" vilket är ett program som erbjuder en meningsfull fritid för barn och unga med funktionsvariation. Genom kvälls- och helgaktiviteter på fritidsgårdar, badhus, bibliotek och andra mötesplatser skapas gemenskap, delaktighet och nya vänskaper.
Passalen arbetar i nära samverkan med flera kommuner i Stockholm där vi stöttar målgruppen att ta del av stadens ordinarie fritidsutbud. Vi arbetar efter vår egenutvecklade metoden "integrerad arena" som innefattar 9 olika stödinsatser för att öka delaktigheten för barn och unga med funktionsvariation.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Som Senior Projektledare kommer du att ansvara för att driva och utveckla programmet "klubbar by Passalen" i Stockholm. Det innebär att du självständigt skall kunna planera, driva, leda och följa upp projektets genomförande - från start till utvärdering.
Du arbetsleder ett team av unga medarbetare, samverkar med olika kommuner i Stockholm och olika samarbetspartners samt ansvarar för att verksamheten når uppsatta mål. Du rapporterar resultat, deltar i möten med tjänstepersoner och presenterar programmet vid olika forum. I tjänsten ingår också att planera och hålla i olika typer av utbildningar internt och externt.
Om dig
Den här rollen passar dig som har erfarenhet av att projektleda ett operativt arbete. Du behöver ha förmågan att planera, genomföra och få resultat. Du gillar att ta ansvar och att leda och fatta beslut även i utmanande situationer. Du har förmågan att arbeta självständigt, planera verksamhetens innehåll noggrant och se till att det genomförs med hög kvalitet. Du har erfarenhet av att leda unga medarbetare. Dessutom är du van vid att följa upp och analysera resultat för att hela tiden utveckla arbetet framåt.
Du trivs i en roll där du får ta stort eget ansvar, driva frågor från idé till verklighet och snabbt agera när förutsättningarna förändras.
Vi tror att du som söker är...
• Självgående - du tar ansvar och driver arbetet självständigt.
• Strukturerad - du planerar, organiserar och återkopplar i tid.
• Stresstålig - du hanterar högt tempo och flera parallella arbetsuppgifter.
• Snabb och handlingskraftig - du agerar direkt när det behövs.
• Social och kommunikativ - du samarbetar effektivt med både kollegor och externa kontakter.
• Resultatfokuserad - du jobbar målinriktat för att nå uppsatta resultat.
• Kreativ problemlösare - du hittar lösningar även när utmaningar uppstår.
Vi tror att du har tidigare erfarenheter av att...
• Att leda komplexa projekt från planering till genomförande och uppföljning.
• Arbete med barn och unga
• Operativt arbete i en fritidsverksamhet
• Målstyrt arbetssätt och att uppnå konkreta resultat.
• Personalansvar och samarbete i team.
• Administrativa uppgifter och resultatuppföljning.
Formella krav
• Kandidatexamen inom humaniora, samhällsvetenskap eller annan relevant högskoleutbildning.
• Dokumenterad erfarenhet av projektledning, gärna inom idéburen sektor eller offentlig verksamhet.
• Erfarenhet av arbete med barn och unga, särskilt med fokus på funktionsvariation eller inkludering.
• God vana av att arbeta målstyrt och följa upp verksamhet mot satta mål.
• Erfarenhet av personalledning och att leda team.
• Mycket god administrativ förmåga samt erfarenhet av att dokumentera och rapportera verksamhetens resultat.
• God datorvana och förmåga att arbeta i digitala verktyg och system.
• Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande för tjänsten
• Erfarenhet av arbete i idéburen sektor i samverkan med kommun eller andra offentliga aktörer.
• Tidigare arbete inom kultur-, fritids- eller ungdomsverksamhet.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Under perioden 1 april - 2026 till och med 31/12-2026. Därefter finns mycket goda chanser till en förlängning till och med augusti 2027. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Vi tar löpande emot ansökningar via länken ovan! Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Passalen
Handenterminalen 4 (visa karta
)
136 40 HANDEN Arbetsplats
Passalen Haninge/ Tyresö Kontakt
Verksamhetsledare Passalen
Ia Kjellsdotter Ia@passalen.se +46 73 0987076 Jobbnummer
9707540