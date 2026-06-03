Senior projektledare till Huddinge kommun!
Bemannia AB (Publ.) / Marknadsföringsjobb / Huddinge Visa alla marknadsföringsjobb i Huddinge
2026-06-03
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, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige
Nu söker vi en senior projektledare till ett långt uppdrag på ett år med start 1 juli till Huddinge kommun med en omfattning på 100%.
Om uppdraget
Uppdraget är ett konsultuppdrag via Bemannia med start 1 juli 2026 tom sista juni 2027. Uppdraget är 100% av en heltid. Du kommer att vara placerad på enhetens kontor i Huddinge.
Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innefattar arbete som projektledare och programledare för att hålla samman transformationen av Digitaliseringsavdelningen. Arbetsuppgifterna kan innebära:
Införande av nya arbetssätt
Samarbete med nya outsourcingleverantörer
Upphandlingar
Processinföranden
Förvaltning
Servicedesk
Tjänsteleveranser.
Programledaransvaret innefattar även nya kommunhuset med alla dess komponeter gällande teknik, system, tjänster och ny datahall som exempel. Publiceringsdatum2026-06-03Kvalifikationer
Kandidatexamen (minst 180 hp) inom datavetenskap, systemvetenskap, informationssystem eller motsvarande utbildning med inriktning mot systemarkitektur eller mjukvaruutveckling
Minst 15 års erfarenhet som projektledare och/eller programledare
Minst 7 års erfarenhet som CIO/IT-chef i större organisation
Minst 5 års erfarenhet som projektledare/programledare med ansvar för transformation av arbetsplatser och förändring av arbetssätt i större organisation
Minst 5 års erfarenhet av att ansvara för outsourcingleverans av IT-infrastruktur (Nät, Server, Säkerhet och Servicedesk)
Minst 3 års erfarenhet i chefsroll med större budgetansvar
Minst 2 års erfarenhet som projektledare/programledare för förändringsarbete av IT-infrastruktur i outsourcingmiljö, med erfarenhet av effektivisering och kostnadsreduktion i större organisation
Minst 2 års erfarenhet som projektledare för införande av ny IT infrastruktur inkluderande LAN/WAN, Aktiv nätutrustning, Kabelsystem, Säkerhet, Server/molntjänster och applikationslager
Minst 1 års erfarenhet som projektledare för framtagande av upphandlingsunderlag inkluderande funktionella och icke-funktionella krav vid outsourcing av IT system i större organisation
Minst 1 års erfarenhet av arbete med integration av ITIL processer såsom Incident, Change mgmt, Request fullfillment, Event monitoring och Continual improvement i större organisation
Minst 1 års erfarenhet som driftchef vid driftsättning av flera nätverks- och säkerhetstjänster i större organisation
Minst 1 års erfarenhet som projektledare/programledare i projekt som omfattar etablering av ny data/serverhall med kyla och brandskydd mm, i större organisation
Minst 1 års erfarenhet som projektledare för prestanda- och lasttester vid införande av nytt system inom större organisation
Certifierad SAFe Agilist
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 8 juni 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Anna Radhe, anna.radhe@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 0708934700.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7841221-2033143". Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Huddinge station (visa karta
)
141 35 HUDDINGE Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9944698