Senior projektledare till forskningslabb och försöksanläggningar
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Administratörsjobb / Nynäshamn
2026-04-27
FOI i Grindsjön söker en senior projektledare för utveckling och underhåll av forskningslabb ochförsöksplatser inom vapen, skydd och säkerhet. Som projektledare får du ta ett strategiskt ochsamordnande ansvar för våra försöksanläggningsobjekt och bidra till långsiktig utveckling, effektivresursanvändning och en stabil operativ drift. Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Som projektledare för anläggningsobjekt i Grindsjön har du ett övergripande ansvar för avdelningensfysiska anläggningar och forskningsinfrastruktur. Rollen är central för verksamheten och innebär att varaen samlande och koordinerande funktion för de anläggningar som är avgörande för kärnverksamhetensgenomförande.
I nära samverkan med ansvariga chefer, forskare och andra nyckelpersoner inom försöksverksamhetenansvarar du för att ta fram, vidareutveckla och följa upp avdelningens långsiktiga utvecklingsplan föranläggningar och forskningsinfrastruktur. Tillsammans med avdelningsledningen prioriterar du insatserutifrån tillgängliga resurser, planerat underhåll och verksamhetens behov.
Anläggningarna drivs i projektform, vilket innebär att rollen ställer höga krav på dokumenteradprojektledarkompetens. Du kommer även vara delaktig i inköp, investeringar och uppföljning.
I rollen ingår bland annat att:
Leda och samordna projekt kopplade till anläggningar och forskningsinfrastruktur
Ansvara för anskaffning, inköp och investeringar
Säkerställa en sammanhållen strategisk planering för försöksanläggningsprojekt
Samverka med avdelningens chefer, controller, ekonomer, forskare, inköpsfunktion samtfastighetssektion och externa parter som tex fastighetsägare
Följa upp projekt- och investeringsbudgetar samt bidra till ekonomisk styrning
Handlägga och driva ärenden som leder till förändringar i verksamheten
Stödja chefer och medarbetare i tex att modifiera/bygga om en anläggning, införskaffa nyutrustning eller ändra användningsområdet för en anläggning.
Säkerställa att arbetsmiljökrav och relevanta regelverk efterlevs
Om enheten
Natursköna Grindsjön ligger på Södertörn, ca 4 mil söder om Stockholm. SL-bussförbindelser finns medTumba, Västerhaninge och Ösmo/Nynäshamn. Du kommer att ingå i enheten VSS- Verksamhetsstödsom tillhör avdelningen Vapen, skydd och säkerhet (VSS).
Avdelningen Vapen, skydd och säkerhet (VSS) vid Grindsjön bedriver avancerad forsknings-, utvecklings-och testverksamhet inom vapen, skydd och säkerhet. Våra unika försöksanläggningar möjliggör bådestandardiserade tester och storskaliga beskjutnings- och explosionsförsök. Genom experiment och moderna beräkningsmetoder tar vi fram tekniska beslutsunderlag för att bedöma sårbarhet, vapen- ochskyddstekniker. Vi har även kompetens för utveckling, klassificering, testning och kemiskanalys avsprängämnen och drivämnen, inklusive robotmotorprovning och åldringsstudier.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
genomförd gymnasieutbildning,
formell projektledarutbildning eller certifiering,
relevant dokumenterad erfarenhet som projektledare av komplexa projekt de senaste 5åren,
utbildning eller tagit kurser inom arbetsmiljö, säkerhet eller regelstyrd verksamhet,
B-Körkort,
god svenska och engelska i både tal och skrift.
Rollen kräver ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt samt förmåga att behållahelhetsperspektiv i komplexa sammanhang. Du är trygg i yrkesrollen, arbetar effektivt och har mycketgod samarbets- och kommunikativ förmåga. Du kan hantera flera parallella uppdrag och fungerar somett kvalificerat stöd i både operativa och strategiska frågor. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Meriterande
Du får gärna även ha:
högskole- eller universitetsexamen inom relevant område för tjänsten,
erfarenhet av experimentellt laboratoriearbete inom forskning och utveckling (R&D),
erfarenhet av att utvecklat och förbättra forskningsinfrastruktur,
förståelse för statliga inköpsprocesser,
erfarenhet av budgetarbete och uppföljning av projekt- och investeringsbudget,
erfarenhet av att arbeta i processtyrd verksamhet.
Vad erbjuder vi dig?
FOI erbjuder en unik arbetsplats, där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för bådetotalförsvaret och hela samhället. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och är ett avEuropas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver dettaerbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss:https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 2026-05-17!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ställföreträdande Avdelningschef PernillaMagnusson. Fackliga företrädare är Filip Gökstorp (Saco-S) och Kimmy Skånberg (OFR/S - ST).Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning medregisterkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Införsäkerhetsprövning kommer den slutkandidat som är aktuell för tjänsten behöva lämna in vidimeradekopior på av oss angivna utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaperoch erfarenheter som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kanlämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes.
Referensnummer: FOI-PERS-2026-269
