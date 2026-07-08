Senior Projektledare Till Delta Of Sweden, Halmstad
AB Effektiv Väst / Civilingenjörsjobb / Halmstad Visa alla civilingenjörsjobb i Halmstad
2026-07-08
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Vill du ha en nyckelroll i ett innovativt och växande bolag där du får driva projekt från affärsidé till etablerad produktion? Trivs du i en miljö där du får kombinera struktur, samarbete och genomförandekraft med möjligheten att påverka arbetssätt och framtida utveckling? Då kan detta vara rollen för dig.
Din framtida arbetsgivare
Delta of Sweden är ett innovativt utvecklings- och produktionsbolag med bas i Halmstad. Bolaget utvecklar och tillverkar egna materiallösningar för den globala leksaksindustrin och samarbetar med licenstagare och partners världen över.
Verksamheten befinner sig i en spännande utvecklingsfas där viktiga kompetenser successivt byggs upp internt för att skapa ännu större kontroll över affären, innovationen och framtida tillväxt. Affärsmodellen bygger på försäljning av material till företag som använder Deltas patenterade lösningar i sina egna produkter.
Med egen processindustri, stark materialkompetens och internationella samarbeten kombinerar Delta innovation, produktion och affärsutveckling under samma tak. Här är beslutsvägarna korta och möjligheten att påverka stor.
Vad erbjuder rollen?
Som Senior Projektledare får du en central roll i verksamheten där du ansvarar för att leda och driva projekt från idé och affärsbehov till etablerad produktion. Du blir länken mellan flera viktiga funktioner och arbetar nära utveckling, produktion, kvalitet, inköp, marknad och ledning för att säkerställa att projekt genomförs enligt uppsatta mål för kvalitet, tid och kostnad.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
• Ta emot och kvalitetssäkra projekt från marknad och övriga delar av verksamheten samt leda dem genom hela genomförandefasen
• Planera, leda och driva projekt genom hela genomförandefasen
• Säkerställa att lösningar är redo för produktion enligt definierade krav
• Koordinera tvärfunktionella team och skapa framdrift i projekten
• Hantera risker, prioriteringar och beroenden
• Bygga beslutsunderlag och business case för framtida satsningar
• Bidra till utveckling av arbetssätt, processer och projektstyrning
• Säkerställa en smidig övergång från projekt till produktion
Det här är en roll för dig som vill vara nära verksamheten. Du förväntas inte bara planera och följa upp projekt utan också bidra operativt när det behövs för att få saker att hända.
Vem är du?
Vi söker dig som är en erfaren projektledare med vana av att driva komplexa projekt i en tillverkande eller tekniskt orienterad miljö.
Du har sannolikt erfarenhet från exempelvis tillverkningsindustri, processindustri, livsmedel, medtech eller fordonsindustrin och är van vid att navigera mellan olika intressenter och funktioner.
Vi tror att du har:
• Flera års erfarenhet av projektledning i komplexa verksamheter
• Erfarenhet av att driva projekt från affärs- eller utvecklingsfas till produktion
• God förståelse för produktionsprocesser och verksamhetsutveckling
• Erfarenhet av att leda tvärfunktionella team
• Förmåga att skapa struktur även när alla processer inte är fullt definierade
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har en ingenjörsutbildning, gärna inom kemi, maskinteknik eller liknande område.
Som person är du trygg, strukturerad och prestigelös. Du har naturlig pondus och skapar förtroende omkring dig utan att behöva ta störst plats i rummet. Du får människor att samarbeta, bygger relationer och har en pedagogisk förmåga som gör att du kan skapa förståelse och engagemang i olika delar av organisationen.
Är detta din perfekta match?
Hos Delta of Sweden får du möjlighet att kliva in i en verksamhet med höga ambitioner och stort framtidsfokus. Här får du en roll där du gör verklig skillnad, både genom att driva viktiga projekt och genom att bidra till att utveckla arbetssätt och struktur för framtiden.
Du blir en del av en organisation med starkt engagemang, korta beslutsvägar och en kultur där samarbete, ansvarstagande och utveckling står i fokus.
För rätt person finns stora möjligheter att växa tillsammans med verksamheten och vara med på en spännande resa framåt.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande men urval startar först efter semestertid. Sista ansökningsdatum är 9 augusti. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Anders på anders.jansson@effektiv.se
.
Effektiv rekryterar evidensbaserat med arbetspsykologiska tester och strukturerade intervjuer. Därför behöver du inte skicka något personligt brev, vi fokuserar på din kompetens, potential och en rättvis rekryteringsprocess.
Om Team Effektiv
Sedan 2013 har Effektiv hjälpt kandidater och företag att hitta rätt genom hållbara rekryteringar och en rekryteringsupplevelse i toppklass, något som bekräftas av utmärkelserna Årets Rekryteringsföretag och Årets Karriärföretag.
Med rötterna i idrottens laganda genomsyras Effektivs arbete av värdeorden Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga (GULD), med målet att ta guld tillsammans med kandidater, konsulter och kunder. Varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du blir anställd direkt hos kundföretaget.
Sökord
Senior Projektledare, Projektledare, Industrialisering, Produktionsutveckling, NPI, Program Manager, Förändringsledning, Produktion, Tillverkande industri, Ingenjör Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8040540-2092919". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Stationsgatan 37 (visa karta
)
302 50 HALMSTAD Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9997259