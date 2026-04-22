Senior Projektledare (PMO) till Mercedes-Benz i Malmö
2026-04-22
Är du en senior projektledare som trivs i gränslandet mellan fastighetsutveckling, affärssinne och operativt genomförande? Mercedes-Benz söker nu en konsult till rollen som PMO för att rampa upp utrullningen av deras globala retail-koncept.Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Som PMO för MAR20x i Sverige och Danmark kliver du direkt in i hjärtat av Mercedes-Benz varumärkesstrategi. Det här är ingen roll där du sitter och väntar på instruktioner. Det här är rollen för dig som vill ta förarsätet och personligen ansvara för delar av Mercedes-Benz banbrytande retail-koncept, som tillsammans med teamet går från ritning till verklighet.
Du blir bryggan mellan global strategi och lokal exekvering. Du kommer att räkna på investeringar, styra upphandlingsprocesser och coacha partners genom komplexa byggprojekt - allt med målet att nå en "industrialiseringseffekt" med leverans i världsklass i varje detalj.
Som Senior Projektledare (PMO) är du drivande i att förverkliga det globala retail-konceptet i Sverige och Danmark. Rollen är operativ och kräver förmåga att arbeta nära både affären och leverantörer.
Du erbjuds ett spännande konsultuppdrag på heltid. Du blir en del av en ambitiös men opretentiös organisation som värderar samarbete och driv. Resor inom Sverige och Danmark kan förekomma i tjänsten för att delta i bygg- och projektmöten.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att leda och koordinera komplexa utrullningsprojekt för ett globalt butikskoncept, med ansvar för byggprocesser, projektledning, leverantörssamarbeten och att säkerställa högsta kvalitet i fastighetsanpassningar inom ramarna för konceptimplementeringen.
Driva utrullningen av det globala butikskonceptet i Sverige och Danmark
Processansvar för projektledning och implementering av nya koncept
Styra och följa upp projekt med veckovisa möten och tydlig struktur internt/externt
Optimera inköpskanaler och identifiera riskbesparingar med leverantörer
Utveckla och implementera övergripande projektplaner
Driva byggprojekt och fatta operativa beslut inom projektens ramar
Samarbeta tätt med interna team och externa leverantörer
Är du den vi söker?
För att lyckas i rollen ser vi att du är en person som kan uttrycka sig självsäkert och står upp för konceptet och fattade beslut, även när utmaningar uppstår. Du äger ditt resultat och väntar inte på instruktioner, utan du ser vad som behöver göras och agerar därefter.
Vidare ser vi att du har:
Avancerad kunskap inom Projektledning
God kunskap inom Stakeholder Management
Flytande kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
God förståelse för fastighetsprojekt och retail
Dokumenterad erfarenhet av att driva komplexa projekt
Stort ägandeskap och affärssinne
Det är meriterande om du har
God kunskap inom Upphandling/Procurement
Erfarenhet av liknande projekt inom fastighetsbolag
Erfarenhet av att förbereda board-presentationer
God förmåga att kommunicera obehindrat på danska både i tal och skift
Byggerfarenhet
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8926DC". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
)
211 25 MALMÖ
9869913