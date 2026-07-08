Senior projektledare och IT-specialist inom vårdnära system
Avaron AB / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-07-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en central roll i en större vårdverksamhet där stabila och välfungerande vårdnära system är avgörande för det dagliga arbetet. Här kombinerar du projektledning med teknisk specialistkompetens inom förvaltningsobjektet vårdstöd och eHälsa.
Fokus ligger på att planera och leda uppgraderingar av IT-komponenter, följa upp leveranser från driftleverantör och systemleverantörer samt säkerställa att verksamhetskritiska lösningar fungerar som de ska. Du arbetar nära journalsystemen Cosmic och Nova, det kritiska larmsystemet Best och integrationer mot nationella tjänster via Inera. Det här är en roll för dig som vill påverka i en komplex vårdmiljö där teknik, förvaltning och förändring behöver gå hand i hand.
ArbetsuppgifterDu verkar som projektledare och IT-specialist inom vårdstöd och eHälsa, med delegerat ansvar från Objektledare IT.
Du planerar och leder förändrings- och uppgraderingsuppdrag för vårdnära IT-system.
Du följer upp tjänsteleveranser från driftleverantör och systemleverantörer och driver dialog kring kvalitet, stabilitet och förbättringar.
Du arbetar nära journalsystemen Cosmic och Nova samt det kritiska larmsystemet Best.
Du fungerar som specialist för integrationer med nationella tjänster via Inera.
Du dokumenterar lösningar och arbetssätt samt bidrar till kunskapsöverföring till berörda medarbetare.
KravDu har mycket stor erfarenhet på minst 10 år av IT inom hälso- och sjukvård och har deltagit i flera stora uppdrag inom området med mycket hög kvalitet i leveransen.
Du har stor erfarenhet av att ha arbetat inom förvaltningsmodell PM3 de senaste 3 åren.
Du har erfarenhet av att planera och leda förändring- och uppgraderingsuppdrag av vårdnära IT-system det senaste 3 åren.
Du har erfarenhet som IT-specialist för IT-komponenter kopplat till Ineras Nationella Tjänster senaste 3 åren.
Du har erfarenhet av ledande roll kopplat till kritisk larmhantering i Best-systemet inom den aktuella verksamheten.
Du har erfarenhet av ledande roll inom införande av vårdinformationssystemet Cosmic de senaste tre åren.
Du behärskar svenska flytande i tal och skrift.
MeriterandeMycket goda tekniska kunskaper om upphandling och inköp i vården.
Erfarenhet av anslutning till Nationella Tjänster via Inera.
Mycket goda tekniska kunskaper om kritisk larmhantering i Best larmsystem.
Erfarenhet av tekniskt arbete kring Cosmic Nova.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8040875-2093000". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Sundsvall Centralstation (visa karta
)
852 29 SUNDSVALL Jobbnummer
9997327