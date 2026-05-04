Senior projektledare inom produktionsutveckling
Avaron AB / Civilingenjörsjobb / Göteborg Visa alla civilingenjörsjobb i Göteborg
2026-05-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-04Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en nyckelroll i ett industribolag där stabil och skalbar produktion står högt på agendan. Här får du driva ett program av initiativ som stärker kvaliteten i både produkter och processer i pågående produktion. Rollen passar dig som trivs när förändring behöver omsättas till tydliga strukturer, fungerande samarbete och hållbara arbetssätt i en komplex miljö.
Du arbetar nära utveckling, produktion och olika stödfunktioner, med ansvar för att få tekniska förändringar, produktutvecklingsaktiviteter och ansvarsfördelning att hänga ihop i praktiken. Det här är en roll för dig som vill ha stort inflytande i en verksamhet där kvalitet, struktur och långsiktig utveckling är avgörande.
ArbetsuppgifterDu leder ett program av initiativ för att höja kvaliteten i produkter och processer i befintlig produktion.
Du driver implementering av tekniska ändringar i befintliga produkter och processer.
Du samordnar produktutvecklingsaktiviteter mellan utveckling, produktion och stödfunktioner.
Du etablerar tydliga strukturer för roller, ansvar och arbetssätt i berörda team.
Du driver förändringsledning och säkerställer att nya arbetssätt fungerar i den dagliga verksamheten.
Du fungerar som en central länk mellan olika delar av organisationen och skapar framdrift i komplexa frågor.
KravMinst 10 års erfarenhet av ledande roller inom produkt- eller produktionsutveckling.
Dokumenterad erfarenhet av att driva förändringsarbete i löpande produktion.
Gedigen erfarenhet av att implementera tekniska ändringar i befintliga produkter och processer.
Minst 10 års erfarenhet av att leda team inom utvecklings- och produktionsmiljöer.
Starka färdigheter inom förändringsledning och etablering av nya arbetssätt.
Erfarenhet från försvarsindustrin.
Flytande svenska i tal och skrift.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7675686-1979652". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Drottningtorget 5 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9889955