Senior Projektledare inom IT/teknik till växande konsultbolag!
Syspartner Consulting AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-10-22
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Syspartner Consulting AB i Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är en engagerad senior IT-Projektledare (minimum 9-12 års erfarenhet) som brinner för att planera och organisera projekt inom IT och teknikområdet, hos vår kund inom försvarsindustrin i Göteborg.
I rollen som konsult hos oss får du ett omväxlande jobb med en mängd olika arbetsuppgifter.
Rollen som Projektledare
Som projektledare ansvarar du för att planera, leda och följa upp arbetet inom ILS-delprojektet. För det här uppdraget krävs det att du har minst 9-12 års erfarenhet som Projektledare.
Du kommer att:
Ta fram kostnadsskattningar och hantera budgetansvar.
Genomföra resursanalyser och säkerställa rätt bemanning.
Upprätta tidplaner, milstolpar och leveransplaner för projektet.
Följa upp projektets framdrift och kvalitet.
Ha en nära dialog med kund och interna intressenter, samt leda regelbundna uppföljningsmöten.
En central del i arbetet är att skapa och upprätthålla goda relationer med berörda inom och runt projektet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar planering och koordinering av projekt från början till slut. Du sätter upp realistiska deadlines och mål och ansvarar för resursplanering och tilldelning av arbetsuppgifter till teammedlemmar. Du ser till att ni uppnår, rapporterar och följer upp projektmål och mätetal i projektet. I rollen övervakar och rapporterar du projektets framsteg, samt kommunicerar med olika intressenter. Du hanterar risker och problem som kan uppstå under projektets gång och följer upp och utvärderar projekt efter avslutad leverans.
Vem är du? För rollen krävs det att du har tidigare erfarenhet inom projekledning/arbetat som projektledare. Fördelaktigt kommer denna erfarenhet från arbete med just ILS.
Vi ser också att du har högskole- eller civilingenjörsexamen inom IT/teknik.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi tror att du är en person som är duktig på att koordinera och strukturera ditt arbete. Du är självgående och tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Vi tror att du har en förmåga att leda och motivera teammedlemmar och har en förmåga att kommunicera tydligt och effektivt både med interna och externa intressenter. Du trivs med utmaningar, är strukturerad och organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Rollen kräver att du har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd, vilket bland annat innebär krav svenskt medborgarskap.
Det här uppdraget utförs 100% onsite i kundens lokaler i Göteborg, vilket ej möjliggör distansarbete.
Vilka är vi? SysPartner erbjuder konsultation inom infrastruktur och systemutveckling samt hostinglösningar och helhetskoncept för IT-drift. Vi grundades i Linköping 2005 och har sedan dess expanderat till ytterligare tre städer, och vi finns idag även i Stockholm, Göteborg, Västerås och Luleå.
SysPartner strävar efter att vara det lilla familjära företaget samtidigt som våra konsulter ofta får chansen att arbeta i en större organisation med spännande tekniska lösningar hos våra kunder. SysPartner lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vad du själv kan inbringa till företaget. Att ta med sig sina personliga intressen till arbetsplatsen är mer än uppskattat! Du kommer som medarbetare att få ta del av bra personalförmåner och få vara delaktig i en mängd sociala aktiviteter som ordnas av företaget årligen.
Blir du nyfiken? Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syspartner Consulting AB
(org.nr 556669-5044), https://www.syspartner.se/ Arbetsplats
SysPartner Consulting AB Kontakt
Peter Sandgren peter.sandgren@syspartner.se 0761-331134 Jobbnummer
9569901