Senior Projektledare inom inköp till försvarsindustrin
2026-04-08
Vi söker nu en senior projektledare inom inköp till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund inom avancerad teknisk industri. Rollen är central i kundens sälj- och leveransprojekt, där du bidrar till ökad konkurrenskraft genom kostnadsoptimering, effektiva inköpsstrategier och starkt samarbete över funktioner.
Om uppdragetSom projektledare inom inköp arbetar du i tvärfunktionella team och driver inköpsrelaterade frågor genom hela projektcykeln - från offertarbete till leverans. Rollen kombinerar teknikförståelse med affärsmässighet och innefattar både strategiskt och operativt arbete.
Du får en nyckelroll i att säkerställa effektiva inköpsprocesser, konkurrenskraftiga affärer och att projektspecifika krav uppfylls i dialog med leverantörer och interna intressenter.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Driva tvärfunktionella team med fokus på effektivitet och kostnadsbesparingar
Koordinera, leda och följa upp inköpsaktiviteter i sälj- och leveransprojekt
Analysera tekniska och kommersiella villkor samt ta fram inköpsstrategier
Säkerställa att krav uppfylls i leverantörsförhandlingar
Arbeta enligt etablerade inköpsprocesser, strategier och policys
Samverka med interna intressenter kring affärsmöjligheter och kommande projekt
Delta i offertarbete, kalkylering och resursplaneringPubliceringsdatum2026-04-08Kravprofil för detta jobb
Högskoleutbildning inom teknik, ekonomi eller motsvarande
Flera års erfarenhet av projektledning inom inköp och/eller Supplier Quality Management (SQM)
Erfarenhet av arbete i komplexa, tvärfunktionella organisationer
Dokumenterad förmåga att driva arbete framåt och leverera resultat
Stark kommunikativ förmåga och vana att hantera många kontaktytor
Strukturerad, noggrann och bekväm i ett högt arbetstempo
Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Möjlighet att genomgå och bli godkänd i säkerhetsprövning
Om digDu är en erfaren och självgående projektledare med ett starkt affärsfokus och god teknisk förståelse. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har förmågan att skapa struktur, driva beslut och nå resultat i komplexa miljöer.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
