Senior Projektledare inom FCP och förändringsledning
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Södertälje
, Nykvarn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-16Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior projektledare med stark förändringsledningsförmåga för att leda en större transformation och centralisering inom FCP i försäkringsbranschen. Uppdraget är omfattande och komplext, med fokus på effektivisering av processer, framtagande och införande av nya arbetssätt samt kulturförändring i berörda team.
ArbetsuppgifterLeda och driva en större transformation/centralisering inom FCP, inklusive effektivisering av processer
Planera, genomföra och följa upp förändringsinitiativ kopplade till arbetssätt och operativt genomförande
Driva implementering av förändrade arbetssätt i operativa grupper
Facilitera och driva kulturförändring med fokus på att skapa engagemang och förankring
Utreda, utmana och förbättra befintliga processer samt omsätta strategi till hållbara arbetssätt
KravErfarenhet av projektledning inom AML och transaktionsmonitorering
Dokumenterad erfarenhet av förändringsledning inom AML och/eller transaktionsmonitorering
Gedigen erfarenhet inom FCP-området
Erfarenhet av att driva kulturförändringar med fokus på att få med sig människor i förändring
Strukturerat arbetssätt och förmåga att utmana befintliga processer
Förmåga att omvandla strategi till hållbara och fungerande arbetssätt i operativa grupper
Förmåga att arbeta på svenska och engelskaSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7067876-1794410". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9689846