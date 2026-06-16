Senior Projektledare inom Energi och Industri
Friday Väst AB / Civilingenjörsjobb / Lund Visa alla civilingenjörsjobb i Lund
2026-06-16
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Vill du vara med och driva komplexa projekt mot en av världens mest reglerade och tekniskt avancerade industrier? Vi söker nu en erfaren projektledare som vill ta en nyckelroll i leveranser till kärnkraftsindustrin. Rollen passar dig som har erfarenhet av komplex projektledning inom industriella verksamheter och som motiveras av att arbeta i miljöer där kvalitet, säkerhet och teknisk förståelse är avgörande för framgång.
OM ROLLEN:Som Senior Projektledare ansvarar du för att leda kundprojekt från projektöverlämning till slutleverans. Du säkerställer att projekten genomförs enligt uppsatta krav avseende kvalitet, tidplan och ekonomi samtidigt som du fungerar som en central länk mellan kunder, leverantörer och interna funktioner.
Projekten omfattar tekniskt avancerad industriell utrustning där kundanpassningar, dokumentationskrav och regulatoriska krav ställer höga krav på struktur och samordning. Du arbetar nära funktioner inom konstruktion, kvalitet, produktion och försäljning för att säkerställa framdrift genom projektets samtliga faser.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet från kärnkraftsbranschen. Det viktigaste är att du har en stark projektledarbakgrund, god teknisk förståelse och ett intresse för att utvecklas inom ett område med höga krav på kvalitet, dokumentation och regelefterlevnad.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och koordinera komplexa kundprojekt genom hela projektlivscykeln.
Säkerställa leveranser enligt avtalade mål för kvalitet, tid och kostnad.
Granska, tolka och hantera tekniska specifikationer och kravdokument.
Koordinera projektaktiviteter mellan olika interna och externa intressenter.
Delta i offert- och kalkylarbete för kundanpassade lösningar.
Säkerställa att dokumentation och kvalitetskrav uppfylls enligt gällande standarder.
Delta vid inspektioner, revisioner och kundmöten.
Bidra till utveckling och förbättring av processer och arbetssätt.
Som en del av ett pågående generationsskifte får du möjlighet att lära av erfarna specialister och successivt bygga upp djup kompetens inom projekt kopplade till kärnkraftsindustrin.
VI SÖKER DIG SOM:
Har flera års erfarenhet av projektledning inom teknisk eller industriell verksamhet och känner dig trygg i att driva projekt där många intressenter, tekniska krav och dokumentationskrav ska samordnas.
Vi tror att du kommer från exempelvis energi, processindustri, läkemedel, datacenter, olja och gas, tillverkningsindustri eller annan verksamhet där kvalitet, spårbarhet och regulatoriska krav är en naturlig del av vardagen.
För rollen ser vi gärna att du har:
Relevant högskole- eller universitetsutbildning inom teknik eller liknande område.
Dokumenterad erfarenhet av att leda komplexa projekt.
God förmåga att förstå och arbeta utifrån tekniska specifikationer.
Erfarenhet från verksamheter med höga kvalitets- och dokumentationskrav.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Erfarenhet från kärnkraftsindustrin är meriterande men inget krav.
Vi tror att du är en driven och strukturerad person som trivs med att ta ansvar och skapa framdrift i komplexa projekt. Du har lätt för att bygga förtroende och samarbeta med både kunder och kollegor, samtidigt som du arbetar lösningsorienterat och håller fokus på projektets mål. Vidare är du nyfiken, kommunikativ och motiveras av att utvecklas inom en tekniskt avancerad bransch med höga krav på kvalitet och säkerhet.
Här erbjuds du en långsiktig möjlighet att kombinera avancerad projektledning med tekniskt komplexa leveranser i en framtidsbransch där säkerhet, kvalitet och hållbarhet står i fokus.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday för att sedan gå över som direktanställd på företaget.
ÖVRIG INFORMATION:Omfattning: Heltid
Start: Augusti, men självklart hänsyn till eventuellt uppsägningstid
Placering: Lund
Kontaktperson: Daniel Andersson (daniel.andersson@friday.se
)
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Gata 1 (visa karta
)
221 00 LUND Arbetsplats
Friday Syd AB Kontakt
Senior Consultant Manager
Daniel Andersson daniel.andersson@friday.se +46761718286 Jobbnummer
9966756