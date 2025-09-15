Senior projektledare inom bygg till Oskarshamns kommun
Oskarshamns kommun, Tekniska kontoret / Byggjobb / Oskarshamn Visa alla byggjobb i Oskarshamn
2025-09-15
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oskarshamns kommun, Tekniska kontoret i Oskarshamn
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar. Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Tekniska kontoret består av 4 avdelningar varav Fastighetsavdelningen är en av dem.
Vid Fastighetsavdelningen förvaltar vi ca 180 000 kvm byggnader som består av skolor, förskolor och äldreboenden samt ett flertal övriga byggnader.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Vi söker nu en senior byggprojektledare till vår Fastighetsavdelning. I rollen får du en central funktion i arbetet med nybyggnationer och större ombyggnationer av kommunens fastigheter. Just nu står vi inför flera stora idrottsprojekt, och du kommer att spela en avgörande roll i att driva dessa från start till mål.
Som projektledare ansvarar du för att projekten genomförs på ett målmedvetet och strukturerat sätt. Du leder arbetet framåt, identifierar möjligheter, hittar lösningar och säkerställer att projektens resultat uppnår högt ställda krav. Rollen innebär fullt ansvar för budget, tidsplanering och löpande uppföljning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleingenjörsexamen inom bygg eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har minst tio års erfarenhet inom bygg- eller projektledning och är väl förtrogen med entreprenadjuridik, särskilt ABT 06 och AB 04. Din kompetens omfattar även kostnadsbedömning, anbudskalkylering och god kunskap om LOU (Lagen om offentlig upphandling). Erfarenhet av att leda investeringsprojekt kopplade till bygg- och fastighetsbranschen, med ansvar för tid, kostnad, kvalitet, miljö och funktion, är också en förutsättning.
Det är meriterande om du dessutom har erfarenhet av kontrollansvar (KA), installationssamordning, projekteringsledning, entreprenadbesiktning eller konsultarbete. Vi ser även positivt på om du tidigare arbetat med samverkansentreprenad eller om du har vana att driva flera projekt parallellt.
Som person är du självgående och trygg i din roll, men har samtidigt ett samarbetsinriktat förhållningssätt och förståelse för hur ditt arbete ingår i ett större sammanhang. Eftersom våra projekt alltid tar sin utgångspunkt i verksamheternas och hyresgästernas behov är det viktigt att du har ett serviceinriktat och lösningsorienterat arbetssätt, där kunden alltid är i fokus.
Du har en väl utvecklad förmåga att planera, organisera och följa upp projektens framdrift. Vi värdesätter att du arbetar strukturerat och analytiskt, kan bryta ned komplexa frågor och har lätt för att skapa tydlighet. Du är kommunikativ och uttrycker dig väl på svenska, både muntligt och skriftligt. Vi söker också en person som är prestigelös, samarbetsorienterad och har ett tydligt fokus på att nå gemensamma mål.
B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o
Rekrytering kan komma att ske löpande, så vänta inte med din ansökan!
Varmt välkommen till Fastighetsavdelningen i Oskarshamns kommun! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276416". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns kommun
(org.nr 212000-0761) Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Tekniska kontoret Kontakt
Fastighetschef
Susanne Kelly susanne.kelly@oskarshamn.se 010-35 60 000 Jobbnummer
9508659