Senior Projektledare inom AML och förändringsledning
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Södertälje
, Nykvarn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-16Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior projektledare med stark förändringsledningsförmåga för att leda en större transformation och centralisering inom FCP-området. Uppdraget är omfattande och komplext, med fokus på effektivisering, införande av nya arbetssätt och en tydlig kulturförändring i operativa team.
ArbetsuppgifterProjektleda transformation och centralisering av processer inom FCP
Driva förändringsledning kopplat till effektiviseringar och implementering av nya arbetssätt
Planera, koordinera och följa upp genomförande i berörda operativa grupper
Leda arbete som stödjer kulturförändring och stärker engagemang och förankring i organisationen
Utmana befintliga processer och omsätta strategi till hållbara arbetssätt
KravGedigen erfarenhet av projektledning inom AML och transaktionsmonitorering
Gedigen erfarenhet av förändringsledning inom AML och transaktionsmonitorering
Erfarenhet av att driva kulturförändringar med fokus på att få med sig människor i förändring
Gedigen erfarenhet inom FCP-området
Mycket god struktur och förmåga att utmana befintliga processer
Förmåga att omvandla strategi till hållbara och fungerande arbetssätt i operativa grupper
MeriterandeErfarenhet från bank/finansSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7065480-1793761". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9688951