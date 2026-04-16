Senior Projektledare för Digitalisering av fordonsunderhåll - Nivå 5
NXT Interim AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-04-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NXT Interim AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Botkyrka
, Uppsala
eller i hela Sverige
Är du en Senior IT Projektledare med erfarenhet av att samordna IT-relaterade leveranser inom ramen för ett större initiativ kopplat till fordonsunderhåll? Då har du hittat rätt.
Kund genomför historiska omfattande investeringar i nya och upprustade fordon. Parallellt med en strategisk satsning att utveckla och digitalisera våra underhållsprocesser för att säkerställa pålitlig tillgänglighet och effektivitet.Som en del av detta initiativ söker vi en mycket senior projektledare med erfarenhet av att leda komplexa IT- och verksamhetsnära förflyttningar. Uppdraget är av programkaraktär men även operativt ansvar för genomförande och leverans.Vi söker en genomför med kraft, integritet och förmåga att utmana.Uppdragets omfattningKonsulten kommer att ansvara för att leda och samordna IT-relaterade leveranser inom ramen för ett större initiativ kopplat till fordonsunderhåll. Uppdraget, som är i uppstartsfas, innebär att utveckla den IT-förmåga som krävs för att kunna underhålla på befintliga samt två nya fordonsflottor.Rollen innebär att· Definiera omfattning, tidsramar och ta fram beslutsunderlag· Säkerställa tydligt, styrning och framdrift i en förflyttning med många beroende· Om kontroll av verksamhetens behov till prioriterade och genomförbara leveranser· Hantera beroende mellan IT, verksamhet, leverantörer och övriga projekt· Säkerställa att besluta implementera och leda till faktisk leverans
• Säkerhetshantering för riskhantering och driftsäkerhet nya fordonsflottorAnsvarsområden· Planera, leda och koordinera flera utvecklingsinitiativ· Strukturera och kvalitetssäkra behovsidentifiering och kravarbete· Säkerställa effektivitet leda och leverans· Risk- och beroendehantering· Skapa samsyn mellan IT, verksamhet och externa leverantörer· Säkerställa utvecklingsarbetet när uppsatta mål avseende tid, kostnad och kvalitetKompetenskrav
• Minst 10-15 års dokumentationserfarenhet av att leda stora och komplexa initiativ i större organisationer.
• Erfarande intressenter och beroenden
• Djup förståelse för samspelet mellan IT, verksamhet och processutveckling
• Erfarenhet av större systemimplementationer och integrationsprojekt
• Erfarenhet av att leda utveckling i en agil organisation
• Mycket god förmåga att kommunicera, skapa tydlighet och leda på alla nivåer i en organisation.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift fordon Meriterande kompetenser:
• Erfarenhet av flera ERP-lösningar.
• Erfarenhet inom inköp, lager, logistik.
Kan detta vara ett uppdrag som passar dig?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim AB
(org.nr 556986-8101), http://nxtinterim.se/
111 20 STOCKHOLM Kontakt
Gig Manager - Recruiter
Martin Westman martin.westman@nxtinterim.se +46703524806
9857877