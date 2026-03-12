Senior Projektledare - Kontorsflytt & Logistik till Stockholm!
Vi söker nu en senior Delprojektledare inom flytt och logistik till ett omfattande och långsiktigt kontorsprojekt hos en större offentlig organisation. Här får du en central roll i ett av de mest komplexa kontorsflyttsprojekten i Sverige - där strategi, struktur och operativ genomförandekraft möts.
Det här är ett uppdrag för dig som trivs i skärningspunkten mellan projektledning, logistik och verksamhetsförändring - och som vill vara med och skapa en modern arbetsplats för framtiden.
Om uppdraget
Organisationen står inför en större kontorsetablering där ett nytt huvudkontor ska utvecklas och tas i bruk. Som Delprojektledare Flytt & Logistik ansvarar du för att planera, koordinera och genomföra flyttprocessen från flera befintliga kontor till den nya arbetsplatsen.
Du driver delprojektet framåt tillsammans med övriga projektledare och säkerställer att tidplan, budget och leveranser hålls - från planering till genomförande och överlämning till drift.
Rollen kombinerar strategisk planering, operativ projektledning och praktiskt genomförande.
Exempel på arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för tidplan, budget och leverans inom delprojektet Flytt & Logistik
Planera, följa upp och rapportera projektets status till huvudprojektledare
Samverka med delprojektledare, verksamhetsrepresentanter och flyttambassadörer
Identifiera och hantera risker enligt projektets styrmodell
Kartlägga befintliga kontor, hyresavtal och placeringar för att planera flytten
Ansvara för inventering av möbler, teknik, belysning och utrustning inför flytten
Ta fram logistikplaner, transportvägar och flöden mellan fastigheter
Ta fram upphandlingsunderlag enligt LOU för flytt- och logistiktjänster
Stötta upphandlingsteamet vid anbudsutvärdering
Leda och koordinera leveranser, installationer och flyttaktiviteter på plats
Ansvara för kommunikation kring flytten tillsammans med kommunikationsansvarig
Presentera i flyttforum, workshops och informationsmöten
Löpande uppdatera status i projektverktyg och delta i projektmöten
Ansvara för slutrapport och överlämning till driftorganisation
Vi tror att du har
Minst 10 års erfarenhet av projektledning Erfarenhet av flyttprojekt, logistik eller större kontorsanpassningar Erfarenhet av komplexa organisationer eller större verksamhetsprojekt God vana att arbeta strukturerat med tidplan, budget och riskhantering Erfarenhet av upphandling enligt LOU är meriterande Mycket god förmåga att kommunicera och skapa engagemang i organisationer
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är en person som:
Är driven och initiativtagande
Har ett helhetsperspektiv och strategiskt tänk
Är pedagogisk och tydlig i din kommunikation
Skapar goda samarbeten och engagemang
Kan prioritera, fatta beslut och driva arbete framåt
Praktisk information
Stockholm Hybrid (ca 25 % distans) Start: april 2026 Uppdrag: långsiktigt uppdrag till april 2028 (med möjlighet till förlängning)
Låter detta som ett uppdrag för dig? Välkommen att skicka in din ansökan - urval sker löpande.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
